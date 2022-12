Voici 16 livres à consulter pour tenir nos résolutions!

Pour commencer l’année du bon pied, voici quelques livres qui sauront nous aider si l’une de nos bonnes résolutions est de...

... SE SENTIR MIEUX AU QUOTIDIEN

SOS sommeil

Photo fournie par Éditions First

S’il y a une chose à ne pas négliger, dans notre vie, c’est bien le sommeil. Non seulement parce qu’il est synonyme de bien-être psychologique, mais parce qu’en dormant peu ou mal sur une base régulière, on s’attire tout un cortège de problèmes physiques. Très loin d’être soporifique, ce guide illustré nous explique comment passer de meilleures nuits et venir à bout de l’insomnie.

Mon cahier respiration

Photo fournie par Éditions Solar

On a beau inspirer et expirer près de 2500 fois chaque jour, ça ne signifie pas pour autant qu’on le fait toujours bien! La respiration étant un outil puissant pour nous aider à réduire le stress, à relâcher les tensions et à recharger nos batteries, on apprendra ici à mieux respirer. Les exercices proposés sont aussi variés que faciles à faire.

Pose tes limites, trouve la paix

Photo fournie par Éditions Guy Trédaniel

Dire des choses comme «non, je ne pourrai pas venir te donner un coup de main» ou «désolé, mais je ne veux pas que tu viennes» peut être assez difficile. Parce qu’on aura peur de blesser les autres et parce qu’on se sentira coupable d’avoir exprimé tout haut notre volonté. Pourtant, fixer des limites est essentiel pour être heureux et arriver à concilier travail et famille. Il suffit d’en connaître les techniques et comme on peut s’en douter, ce best-seller les dévoile toutes.

Self-love

Photo fournie par Éditions Albin Michel

C’est triste, mais on est souvent notre pire juge. En plus d’être sévère envers nous-mêmes, on a tendance à s’autoflageller ou à penser qu’on pourrait toujours faire mieux. Un cahier d’exercices pour enfin s’accepter s’impose et grâce à lui, on parviendra peu à peu à être plus indulgent envers nous-mêmes, et à développer notre estime de soi.

... BOUGER DAVANTAGE

La clinique du coureur

Photo fournie par Éditions Mons

Courir est probablement l’un des sports les plus accessibles qui soient, puisqu’il n’y a qu’à sortir de chez soi pour s’y mettre ! Véritable bible de la course à pied, ce guide nous explique absolument tout ce qu’il y a à savoir sur les programmes d’entraînement, la prévention des blessures, les techniques de course, le choix des chaussures, etc. Alors à vos marques, prêts, partez!

Aktiv365

Photo fournie par Éditions Trécarré

Cet agenda non daté est le compagnon idéal pour nous aider à modifier certaines habitudes de vie et à atteindre nos objectifs santé. Découpé en treize blocs de quatre semaines, on peut entre autres y noter au quotidien notre consommation d’eau et d’alcool, nos activités physiques, heures de sommeil et «me-time» (le temps qu’on se consacre). Les sections intitulées Bilan de la semaine nous permettent ensuite de voir plus concrètement de quelle façon on progresse.

... MANGER PLUS SAINEMENT

À table en 10 min

Photo fournie par Éditions Hachette

Avec cette toute nouvelle bible culinaire, il n’y aura plus vraiment de raisons de ne pas manger des plats faits maison. Le chef britannique Gordon Ramsay nous propose en effet pas moins de 100 recettes qui peuvent être réalisées dans le temps de le dire. Lasagnes minute aux champignons, omelette au saumon fumé, dhal de lentilles express, steaks d’agneau tandoori, stir-fry au bœuf... Allez, on sort les poêles et on part le chrono!

Les 50 meilleurs aliments santé

Photo fournie par Éditions Larousse

Pouvant être trimballé partout, ce guide format mini braque les projecteurs sur 50 superaliments à privilégier pour garder la forme. Il nous apprendra par exemple que le brocoli renferme cinq fois plus de calcium que le chou-fleur, que les noisettes contribuent à réduire le stress ou que la banane est un antidépresseur naturel. Bref, un outil à garder à portée de main.

Comment ne pas faire de régime

Photo fournie par Éditions Édito

Régime cétogène, régime inversé, régime paléo, régime Dukan... Les régimes alimentaires sont légion et comme il peut être assez difficile de s’y retrouver, ce guide va au plus simple : fini, les cures minceur ! À la place, il s’appuie sur les dernières découvertes scientifiques et nous livre tous les secrets pouvant mener à une perte de poids.

... ADOPTER DES COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES

Mangez local 2!

Photo fournie par Éditions de l’Homme

Manger local, c’est privilégier des aliments frais et de saison qui ne viennent pas du bout du monde, mais d’une ferme ou d’un artisan proche de chez nous. La nutritionniste Julie Aubé nous incite même à aller plus loin en «mangeant près», c’est-à-dire en choisissant des aliments «près de la nature et de leur nature». Et pour nous y aider, elle combine astuces et recettes respectant le rythme des saisons.

Faire plus avec moins

Photo fournie par Éditions de l’Homme

Ce n’est un secret pour personne, on vit dans une société ultraconsumériste. Cela est dommage, car il y a plein d’avantages à acheter moins et à adopter la frugalité. Ça favorise les gestes écoresponsables (réparer avant de remplacer, réutiliser, cuisiner avec ce qu’on a dans le frigo, etc.) et en plus, ça nous permet d’économiser beaucoup, beaucoup plus facilement. Ce livre est là pour en témoigner.

... ÊTRE EN MEILLEURE SANTÉ

Reboost

Photo fournie par Éditions La Plage

Apparemment, il serait possible de retrouver sa vitalité en 21 jours seulement et ce livre grand format nous donne des clés pour y arriver. Proposant un programme en trois phases, il nous montrera comment adhérer à de nouvelles habitudes de vie, comment mieux manger et comment se servir des plantes médicinales pour favoriser l’élimination des toxines. À essayer!

Ton médecin ne te guérira pas

Photo fournie par Éditions Guy Saint-Jean

À notre humble avis, tout le monde devrait lire ce livre, car il explique sans ambages ce qu’il faut faire (et ne pas faire!) pour prévenir les maladies chroniques et rester en santé le plus longtemps possible. Arrêter de fumer? Oui, ça s’impose. Mais c’est très loin d’être tout et on sera souvent surpris de voir à quel point certains aspects de notre mode de vie gagnent à être changés.

On se calme!

Photo fournie par Éditions Québec Amérique

Quand on s’arrête deux secondes pour y penser, c’est fou le nombre de décisions que l’on peut prendre en une journée : troisième café ou verre d’eau? Bus ou vélo? Convoquer une réunion ou pas? Encore un épisode ou dodo? Ce livre dissèque nos journées et en se basant sur les plus récentes recherches scientifiques, il nous indique clairement si nos choix sont bons ou non. Et la quantité de choses qu’on apprendra au passage est tout simplement phénoménale.

... COCHER UN ÉLÉMENT DE NOTRE LISTE DE VIE

Îles de rêve

Photo fournie par Éditions Ulysse

Si on a toujours rêvé de partir au loin sur une île exotique, on aura désormais l’embarras du choix! Avec ces 50 nouveaux itinéraires autour du monde, la maison Ulysse nous donnera vraiment le goût d’aller partout : les îles Galapagos, les cayes du Belize, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Corse, les îles dalmates, l’Islande, Djerba, les Mascareignes...

30 jours pour créer comme Johanna Basford

Photo fournie par Éditions Marabout

L’objectif de ce livre est de réveiller l’artiste qui sommeille tout au fond de nous. Comment? En nous invitant chaque jour à colorier et à dessiner pendant au moins 10 minutes. Au bout d’un mois, on devrait ainsi voir un très net changement sur le plan de notre créativité. Et ce, même si on n’a pas manié crayons de couleur et pinceaux depuis longtemps!