GUAY, Marcel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Guay, survenu le 12 décembre 2022, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Lacoursière, ses fils Daniel (Line) et Alain (Caroline), ses petits-enfants Mélanie, Kevin, Catherine, Yvan, Fannie et Ève, ses soeurs Evelyne (Gilbert) et Nicole, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Bernard-de-Lacolle, le samedi 7 janvier 2023, dès 13h suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.