Deux 31 décembre

Une belle histoire du 31 décembre est celle de 1988 et ça se passe dans le vieil Igloo de Pittsburgh, où un grand gars de Ville-Émard est déjà à l’apogée de sa carrière.

Mario Lemieux vient d’avoir 23 ans et son instructeur, Gene Ubriaco, l’utilise pratiquement sur deux trios. Dans l’équipe, outre le Magnifique, il y a une autre grande vedette et c’est Paul Coffey.

Les autres sont des joueurs dans la moyenne, mais qui deviennent très performants dès qu’ils patinent avec le grand 66. C’était bien avant les Jagr, Recchi ou Crosby.

En cette dernière soirée de 1988, c’est déjà la fête dans l’édifice. Les partisans sont de plus en plus nombreux et on s’arrache les billets pour voir évoluer le phénomène qui démontre un talent unique, jamais vu.

Ce soir-là, les Penguins accueillaient les pauvres Devils du New Jersey qui traînaient dans les bas-fonds du circuit, et ce sera un festival de buts, avec du jeu on ne peut plus ouvert.

Mario allait réaliser ce qui ne sera probablement jamais réédité dans l’histoire du hockey de la NHL.

Son club a gagné 8 à 6.

Le grand a participé à tous les buts de son équipe. Il a récolté trois aides et il en a compté cinq lui-même.

Et ce qui est assez unique, c’est qu’aucun de ces filets n’a été enfilé dans des conditions identiques.

D’abord, à cinq contre cinq. Ensuite, en avantage numérique à cinq contre quatre. Le troisième est arrivé en désavantage numérique, à quatre contre cinq.

Mario obtiendra ensuite un tir de punition. Il va compter.

Fin de match, c’est sept à six pour Pittsburgh ; l’instructeur des Devils, Jim Schoenfeld, retire son gardien et Mario lance dans la cage déserte.

C’est ainsi que prend fin cette histoire, dont l’épilogue vaut la peine d’être souligné.

Non seulement Mario a reçu sa famille pour le jour de l’An, mais il devait compléter cette saison (1988-1989) avec 199 points, sa meilleure en carrière.

Une autre soirée historique

Treize ans plus tôt, en 1975, Montréal, le Québec et même le Canada tremblaient de peur.

Le club de l’Armée rouge de l’URSS avait pour but de gâcher le jour de l’An des puissants Canadiens dans leur temple, le Forum de Montréal.

C’était le 31 décembre, un peu plus de trois ans après la grande Série du siècle gagnée par le Canada, mais de justesse.

On se disait que si les meilleurs joueurs de la LNH réunis avaient eu autant de difficulté à vaincre l’URSS, les Canadiens de Montréal, aussi dominants soient-ils, n’avaient tout de même pas de Phil Esposito, de Paul Henderson ou de Brad Park dans leur alignement.

Surtout que les Soviétiques, trois jours plus tôt, avaient disposé aisément des Rangers de New York au compte de 7 à 3 au Madison Square Garden.

Plusieurs diront que le match Armée rouge-Canadien du 31 décembre 1975 fut l’un des plus excitants de l’histoire du Forum.

Compte final ? Verdict nul de trois à trois.

Les meilleurs de Montréal étaient tous là et l’on pouvait en dire autant du côté soviétique. Une rencontre qui a fait place au talent, aux stratégies, à la vitesse, au respect.

Un très grand match où les hommes de Scotty Bowman ont donné tout ce qu’ils avaient dans le ventre tant en attaque qu’en défensive avec un « Big Three » au sommet de sa forme.

Que 13 tirs vers Dryden

Dans ce match, les joueurs de Viktor Tikhonov n’ont dirigé que 13 tirs sur Ken Dryden, mais Boris Mikhailov, le sensationnel Valeri Kharlamov et Boris Aleksandrov ont tout de même compté.

Pour les Canadiens, Steve Shutt, Yvon Lambert et Yvan Cournoyer ont réussi à déjouer Vladislav Tretiak, qui avait été extraordinaire, prodigieux, avec 35 arrêts au cours de la rencontre, dont 16 en troisième période.

Tretiak et Yvan Cournoyer avaient été choisis parmi les joueurs du match, et c’est ce soir-là que l’instructeur Viktor Tikhonov avait déclaré que Bob Gainey était le joueur de hockey le plus complet au monde.

Dans cette série de huit matchs que les Soviétiques sont venus disputer contre des équipes de la NHL, ils ont fait match nul à Montréal, ils ont été battus sauvagement par Philadelphie (une rencontre dangereuse et exagérément robuste) et Buffalo.

L’Armée rouge a vaincu les Rangers, les Bruins, Pittsburgh, Chicago et les Islanders.

De l’enclave

Lorsque les Capitals de Washington sont en avantage numérique, 96 % du temps Alex Ovechkin est sur la glace.

Voilà plus d’un an que Sean Couturier, des Flyers, n’a pas disputé un seul match. Il a subi deux opérations au dos en moins de 10 mois, dont la dernière en octobre dernier. Peut-être un retour en mars prochain.

Les Remparts de Québec connaissent une saison de rêve avec seulement cinq défaites en temps réglementaire en 33 matchs depuis le début de la saison. L’addition de Simon Gagné comme instructeur adjoint à Patrick Roy ne doit certainement pas nuire.

Ryan Hugues, frère de Kent (directeur général des Canadiens), a été repêché en deuxième ronde par les Nordiques de Québec en 1990, mais il n’a jamais percé dans la NHL. En 1995, il a disputé trois matchs avec les Bruins de Boston... point à la ligne.

Le défenseur Alec Martinez (Vegas) est dans une classe à part avec ses 132 tirs bloqués depuis le début de la saison. Son plus proche concurrent est Jacob Trouba (Rangers), qui en a 88. Chez le Canadien, Joel Edmunson domine l’équipe avec 79.

Huit Québécois jouent pour le Crunch de Syracuse, filiale du Lightning de Tampa. Le grand patron de l’organisation, Julien Brisebois, ne se gêne pas pour embaucher des gens d’ici. Son adjoint est Mathieu Darche. Et Benoit Groulx dirige l’équipe de la Ligue américaine avec ses assistants Gilles Bouchard et Éric Veilleux. Jean-Philippe Côté, ancien du Canadien et fils d’Alain, travaille au développement des jeunes du Lightning. Bravo, Julien.

Outre Maurice, Henri et maintenant Anthony, deux autres Richard ont joué dans la NHL : Jacques et Jean-Marc, avec les Nordiques.

