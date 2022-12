LÉVEILLÉ (née BERTRAND)

Carmen



À Saint-Jérôme, le 16 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Carmen Bertrand, épouse de feu M. André Léveillé.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Joanne), Josée (Corinne) et Hélène, ses petits-enfants Sophie (Neury) et Félix (Myriam), ses arrière-petits-enfants Bastien, Livia et Émile, son frère Guy (Annette) et sa soeur Jeanine (Réjean), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2023, de 9h à 11h au salon de laLes funérailles auront lieu ce même samedi à 11h en l'église de Saint-Antoine et seront suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme.La famille tient à remercier sincèrement Dre Ramona Laura Corneanu de l'hôpital régional de Saint-Jérôme pour la qualité des soins qu'elle lui a prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme.