Formule 1: à quoi s’attendre en 2023

Sans commune mesure avec la révolution technique de cette année, la saison 2023 de Formule 1 apportera son lot de nouveautés, à commencer par un calendrier allongé à 24 Grands Prix. Voici un aperçu des changements à prévoir.

La plus longue

Il y aura encore une fois un petit nouveau, soit le GP de Las Vegas. Liberty Media – une compagnie américaine – a ainsi ajouté une troisième épreuve aux États-Unis.

Pendant que le GP de France fait sa sortie, celui du Qatar effectue son retour. La Chine devait également revenir, mais sera remplacée, encore une fois en raison de la COVID-19. La date du 16 avril a été retenue au calendrier et une escale alternative sera annoncée éventuellement.

Il s’agira de la plus longue saison de l’histoire du sport et elle s’étendra du 3 mars au 26 novembre.

Valse de pilotes

Comme c’est toujours le cas, il y aura des changements au sein du contingent de pilotes. Le Canadien Nicholas Latifi a notamment été saqué par Williams après avoir terminé 20e et dernier au classement parmi les pilotes réguliers. Il sera remplacé par l’Américain Logan Sargeant.

Sargeant sera l’une des trois recrues sur la grille en 2023. Oscar Piastri, chez McLaren, et Nyck de Vries, chez AlphaTauri, sont les autres. Ils remplaceront respectivement Daniel Ricciardo, qui n’a pas de volant pour la prochaine saison, et Pierre Gasly, qui passe chez Alpine.

Gasly remplacera Fernando Alonso, qui a lui-même été appelé en relève de Sebastian Vettel, nouvellement retraité, par Aston Martin. Le Québécois Lance Stroll sera donc encore une fois opposé à un champion du monde.

Finalement, Nico Hulkenberg, qui a agi comme réserviste de luxe à quelques reprises depuis le début de la pandémie, sera de retour comme titulaire. Il rejoint Haas, en lieu et place de Mick Schumacher.

Chez les patrons aussi, il y aura des changements. Après la démission de Mattia Binotto, Frédéric Vasseur a été recruté à la tête de Ferrari. Alfa Romeo a donc engagé Andreas Seidl, de McLaren, comme nouveau directeur. McLaren a elle-même promu Andrea Stella pour diriger les troupes. Williams est quant à elle en recrutement après le départ de Jost Capito.

Plus de sprints

Au niveau du règlement, il y aura peu de changements. Le marsouinage («porpoising»), ce phénomène de rebondissement des voitures à grande vitesse causé par l’effet de sol, sera mesuré et limité. Le but est de s’assurer de la santé et la sécurité des pilotes.

Au niveau sportif, la saison comptera six courses sprint. Ces épreuves plus courtes, organisées à la place de la troisième séance d’essais libres, permettent de remanier la grille de départ après les qualifications.

En vertu du règlement – et également d’une pénalité pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021 – Red Bull ne pourra profiter que de 63 % du temps alloué en soufflerie. Par ailleurs, chaque équipe aura un temps d’usage de sa soufflerie différent selon sa position au classement des constructeurs, Williams ayant l’avantage en vertu de sa 10e et dernière place.

Le plafond budgétaire a quant à lui été réduit à 135 millions $. Il était de 142,4 millions $ cette année.