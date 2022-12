Que nous réserve 2023: la guerre sur les verts

Les hostilités entre la PGA et LIV Golf sont loin d’être terminées. Comme un puits sans fond, le nouveau circuit distribue les millions pour piger dans la cour de la traditionnelle ligue, faisant naître des tensions qui se rendront jusque devant les tribunaux.

Même si Rory McIlroy remporte un 36e tournoi professionnel ou si les Canadiens Corey Conners, Mackenzie Hughes, Adam Svensson ou Adam Hadwin ajoutent un trophée sur une tablette de leur salon en 2023, les amateurs de la petite balle blanche garderont plutôt un œil attentif sur l’évolution de LIV Golf, un circuit financé par de l’argent de l’Arabie saoudite, un pays critiqué pour ne pas respecter les droits de la personne. Certains lui reprochent aussi de crouler sous la corruption et d’utiliser le sport pour redorer son image.

Le gros lot

Photo d'archives AFP

De gros noms ont déjà accepté les gros sous pour joindre la ligue dirigée par l’ex-champion Greg Norman. Phil Mickelson aurait accepté 270 millions $ canadiens, tandis que Dustin Johnson aurait reçu un chèque de 200 millions $ pour tourner le dos au PGA Tour. Au terme de la première saison de LIV, Johnson est maintenant plus riche de près de 250 M$, incluant 48,5 M$ gagnés en bourses. C’est beaucoup plus que les 100 M$ qu’il a empochés sur la PGA en 15 ans. Qui seront les prochains déserteurs ? Les Patrick Cantley, Xander Schauffele et Adam Scott pourraient se laisser tenter.

Woods et les tournois majeurs

Photo d'archives AFP

Une chose est certaine, Tiger Woods ne sautera pas la clôture. Il aurait refusé près d’un milliard de dollars pour se joindre au nouveau circuit, selon le réseau ESPN. Il est même parti en guerre contre LIV, voulant sauver la PGA, qui a fait de lui une légende vivante.

« Les golfeurs qui ont joint LIV Golf ont tourné le dos à ce qui leur a permis de se rendre à ce niveau », avait lancé Woods en conférence de presse avant l’Omnium britannique, en juillet.

De plus, le Tigre souhaite participer aux tournois majeurs, malgré une jambe en mauvais état, alors que les joueurs de LIV ne sont toujours pas certains d’y avoir accès. Pour l’instant, seul le Tournoi des Maîtres a confirmé qu’ils pourront être à Augusta en 2023, tant qu’ils satisfont certains critères. Le US et le British Open n’ont toujours pas affiché leurs couleurs. Rappelons que les quatre événements du Grand Chelem sont indépendants. Deux points de discorde à suivre. Et le flou subsiste encore concernant la Coupe Ryder, qui oppose une équipe européenne à une équipe américaine. Les discussions sont déjà vives à savoir si tous les golfeurs y seront admissibles.

La guerre devant la justice

Photo d'archives AFP

D’ailleurs, une des parties importantes sera disputée devant les tribunaux. Le circuit LIV accuse la PGA de ne pas respecter la loi américaine sur la concurrence, tandis que la seconde soutient que la ligue financée par l’argent saoudien interfère dans les contrats de ses athlètes. Le circuit européen, le DP World Tour, pourrait aussi se joindre à la danse. Peu importe l’issue de cette saga, « nous allons avoir un sport fracturé pendant longtemps, a soutenu McIlroy à l’AFP. [...] Cela n’est bon pour personne ».

Un 13e titre dans la mire d’Henderson

Photo d'archives AFP

Chez les femmes, Brooke M. Henderson demeure l’attraction canadienne. L’Ontarienne de 25 ans est toujours parmi les meilleurs au monde et visera un 13e titre de la LPGA.

Et le Québec sera à tout le moins représenté par Maude-Aimée Leblanc, qui a effectué un beau retour au jeu en 2022 après avoir annoncé sa retraite en 2019. Elle aimerait bien percer le top 50 afin de pouvoir mieux gérer son calendrier.