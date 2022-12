Les 10 faits divers marquants de 2022

Fusillades, meurtres, féminicides, accidents, catastrophe naturelle: l’année 2022 n’a pas échappé aux drames en tout genre. Cette année encore, la violence armée aura particulièrement retenu l’attention. Voici le palmarès des 10 faits divers les plus marquants de la dernière année.

#1- Un tireur fou en liberté

Au début du mois d’août, un tireur en série a semé la peur dans la région métropolitaine en abattant gratuitement trois hommes choisis au hasard en l’espace de seulement 24 heures.

Dans la soirée du 2 août, Abdulla Shaikh, 26 ans se rend en voiture dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, où il abat froidement André Fernand Lemieux, père du boxeur David Lemieux, dans un abribus. L’homme de 64 ans meurt sur le coup.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Trois kilomètres plus loin et à peine une heure plus tard, un autre homme est tué par balle. Mohamed Salah Belhaj, 48 ans est atteint par balle à la tête alors qu’il se rend au travail.

Après ce deuxième meurtre, tous les policiers de Montréal sont sur les dents: ils comprennent que les deux meurtres sont l’œuvre d’un seul et même homme qui tue au hasard.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Leurs craintes sont fondées, puisque dès le lendemain soir, le suspect abat gratuitement d’une balle dans la tête le jeune Alex Lévis-Crevier, 22 ans, qui se promène en planche à roulettes dans une rue de Laval.

L’auteur des trois meurtres est finalement localisé quelques heures plus tard, dans un motel de Montréal. Au petit matin, des policiers lourdement armés pénètrent de force dans la chambre d’Abdulla Shaikh. Ce dernier ouvre le feu, mais est rapidement abattu par les forces de l’ordre.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

On ne connaîtra jamais avec précision les motivations qui l’ont mené à commettre tous ces meurtres.

#2- Le nord-est prend des allures de Far-West

En 2022, particulièrement durant la période estivale, les fusillades étaient devenues monnaie courante dans le nord-est de la métropole. Un conflit entre membres de gang de rues, exacerbé sur les réseaux sociaux, a littéralement dégénéré dans les rues de la métropole.

À un certain point, des gens innocents ont été pris pour cibles. Dans la seule journée du 12 août, trois fusillades ont éclaté dans le nord-est de la métropole et plus de 80 coups de feu ont été tirés. Les personnes visées par ces attaques n’étaient aucunement liées au monde criminel.

Réagissant à cette vague de fusillades qui insécurisait une population entière, le SPVM a créé en septembre le projet ARRET, qui vise à lutter contre la violence armée dans les rues de la métropole.

#3- Des petites vies arrachées

L’année 2022 aura été marquée par plusieurs événements tragiques lors desquelles des enfants ont été tués par l’un de leurs parents.

Dès le début de l’année, un drame horrible a secoué la municipalité de Jonquière, alors qu’un père de 39 ans a péri en provoquant délibérément une explosion dans sa résidence, entraînant aussi dans la mort ses deux jeunes enfants.

ROGER GAGNON/AGENCE QMI

Parmi les autres tragédies du genre, on ne peut passer sous silence le triple meurtre commis à Brossard à la fin septembre. En pleine nuit, Mohamad Al Ballouz aurait poignardé sa femme à mort, avant de noyer ses deux enfants de 2 et 5 ans.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Le suspect de 38 ans est présentement en attente de son procès dans cette sordide affaire.

#4- Des femmes tuées... encore

Si l’année 2021 avait été particulièrement éprouvante sur le plan des meurtres commis dans un contexte conjugal, l’année 2022 n’y a pas échappé: selon notre décompte, pas moins de 15 femmes ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint violent. Dans certains cas, les proches des victimes n’ont rien vu venir.

Mais d’autres femmes ont été tuées par un conjoint violent qu’elles avaient pourtant dénoncé, mais qui avait été remis en liberté durant les procédures judiciaires.

C’est notamment le cas de Gisèle Itale Betondi et de Viergemene Toussaint, deux Montréalaises assassinées après avoir été «abandonnées par le système», selon leurs proches.

#5- Deux meurtres en 30 minutes

Deux meurtres retentissants commis en public en l’espace de seulement 30 minutes ont secoué la métropole au cours de l’été.

Le premier crime a été commis en début d’après-midi, dans le terrain de stationnement bondé du Centre Rockland. Maxime Lenoir, un importateur de cocaïne de 44 ans qui brassait des affaires avec le redoutable cartel mexicain de Sinaloa, a été tué par balles devant plusieurs témoins.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

À peine 30 minutes plus tard, Diego Fiorita, 50 ans était attablé dans une pizzéria de la rue Saint-Denis lorsqu’il a été assassiné de plusieurs projectiles d’arme à feu. Les deux meurtres ne seraient aucunement reliés entre eux. À ce jour, seuls les présumés assassins de Maxime Lenoir ont été arrêtés.

#6- Un meurtre résolu 22 ans plus tard

Vingt-deux années. C’est le temps qu’il aura fallu aux policiers pour finalement réussir à mettre la main au collet du présumé meurtrier de Guylaine Potvin, cette jeune étudiante de 19 ans du cégep de Jonquière dont le corps avait été retrouvé le 28 avril 2000 dans son logement.

La jeune femme avait été battue, agressée sexuellement et étranglée à mort. Un meurtre aussi sauvage que gratuit. Le suspect dans ce dossier, Marc-André Grenon, 47 ans, a été arrêté en octobre, à Granby. Il semblait avoir refait sa vie. Il fait désormais face à des accusations de meurtre prémédité et d’agression sexuelle.

Pierre-Paul Biron

Il est aussi accusé de tentative de meurtre, puisqu’il aurait tenté de tuer une autre étudiante de 19 ans quelques mois après la mort de Guylaine Potvin.

#7- Tornade dans les Laurentides

Plusieurs citoyens des Laurentides pensaient que leur dernière heure était venue, à la fin juillet, lorsqu’une tornade a balayé partie des Laurentides, principalement à Saint-Adolphe-d’Howard. La violence du tourbillon était telle que des toits de résidences ont été arrachés, des dizaines d’arbres ont été déracinés et divers objets ont volé dans tous les sens.

PHOTO COURTOISIE L’INFO DU NORD SAINTE-AGATHE

Même un petit boisé a été emporté par la tornade, dont les vents ont atteint plus de 200 km/h.

Par miracle, personne n’a perdu la vie lors de cette catastrophe naturelle. Les dégâts causés par la tornade s’élèvent toutefois à plusieurs millions de dollars.

#8- Déchaînés sur les réseaux sociaux

Le ton avait été donné en début de pandémie, mais les échanges violents, les menaces à peine voilées et les insultes ont littéralement explosé sur les réseaux sociaux durant la dernière campagne électorale provinciale.

Durant les 36 jours de campagne, la Sûreté du Québec a dit avoir ouvert 217 enquêtes à la suite de signalements reçus de la part d’élus ou de citoyens. Au total, 31 arrestations ont été effectuées. La tension était telle chez les politiciens – dont plusieurs étaient attaqués de toutes parts quotidiennement sur les réseaux sociaux – que les autorités ont offert des gilets pare-balles à certains d'entre eux afin d’éviter un événement malheureux.

En plus des menaces et des propos violents sur les réseaux sociaux, des politiciens ont également vu leur bureau de circonscription être cambriolé ou vandalisé.

#9- Trois jeunes vies fauchées

La petite municipalité de Saint-Robert en entier a été fortement ébranlée par le terrible accident de la route lors duquel trois jeunes hommes de 18 et 19 ans ont péri le 9 octobre, en Montérégie.

Thierry Laforce / Agence QMI

La vitesse et la témérité seraient à l’origine de ce drame, qui a coûté la vie à Marc-Antoine Langelier, Édward Chevalier et Zachary Comtois, en plus de blesser une adolescente de 16 ans qui les accompagnait.

Lors de la violente sortie de route, le véhicule des victimes a dérapé sur environ 200 mètres et a fait plusieurs tonneaux, avant de terminer sa course sur le toit, dans un fossé.

#10- Une fillette sauvagement battue

Au beau milieu de l’après-midi du 14 mars, en pleine rue, une fillette âgée de seulement 10 ans a été battue sauvagement par un pur inconnu, dans le quartier Pointe-aux-Trembles.

L’enfant venait de quitter l’école pour la pause du dîner et marchait vers chez elle lorsqu’elle a été assaillie par un individu qu’elle ne connaissait pas. L’homme, qui a plus tard été identifié comme étant Tanvir Singh, aurait projeté sans raison la fillette au sol avant de la marteler de coups au visage.

La petite a subi d’importantes blessures lors de l’agression complètement gratuite. En juillet, le suspect de 21 ans a été reconnu non criminellement responsable du crime pour cause de troubles mentaux.

Tanvir Singh demeurera détenu à l’Institut Philippe-Pinel tant et aussi longtemps qu’il représentera un risque pour la société.