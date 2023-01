Voici les 25 films les plus attendus de 2023

Pour cette première année sans restriction depuis la pandémie, Hollywood s’en donne à cœur joie.

Les studios ont fourbi leurs armes, Barbie, Oppenheimer ou Super Mario sont de la partie et les superhéros effectuent un retour fracassant... de même que Magic Mike, John Wick et même Indiana Jones, les Transformers et Paul Atréides dans le deuxième Dune de Denis Villeneuve.

Magic Mike's Last Dance

Sortie: 10 février

Steven Soderbergh et Channing Tatum font faire un dernier tour de piste à Mike Lane. Le danseur a des difficultés financières et doit se résoudre à accepter l’offre d’une riche cliente (Salma Hayek). Arrivé à Londres, il s’apercevra que ses motifs sont autres. Le scénariste Reid Carolin est à l’origine de cette nouvelle histoire, il est d’ailleurs l’homme derrière les intrigues des deux longs métrages précédents, en plus d’être producteur de Finding Magic Mike, une téléréalité diffusée par HBO Max l'an dernier.

Creed III

Sortie: 3 mars

Michael B. Jordan, acteur fétiche de Ryan Coogler, passe derrière la caméra pour ce troisième opus de la franchise dérivée de Rocky. La vie d’Adonis Creed ressemble désormais à un conte de fées. Mais lorsqu’un de ses anciens amis refait surface, il doit l’affronter sur le ring et les enjeux sont énormes. Tessa Thompson, Jonathan Majors et Phylicia Rashad reprennent également leurs rôles.

65

Sortie: 10 mars

Adam Driver se transforme en astronaute dont le vaisseau termine sa course sur une étrange planète. Car l’astre est habitable... puisqu’il s’agit de la Terre, il y a 65 millions d’années. Cette aventure cauchemardesque et préhistorique est produite par Sam Raimi et mise en musique par Danny Elfman.

John Wick: Chapter 4

Sortie: 24 mars

Comment ne pas trépigner d’impatience devant le retour de Keanu Reeves en John Wick? Dans ce quatrième épisode des aventures du tueur, notre homme ne sera pas tiré d’affaire. Car il lui faut toujours tenter de gagner sa liberté et il aura à affronter un nouvel ennemi, encore plus redoutable que les anciens. Bill Skarsgård – le plus jeune de la dynastie d’acteurs –, Ian McShane et Lance Reddick sont également de la partie.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Sortie: 31 mars

Le jeu de rôles éminemment populaire et qui a donné naissance aux MMORPG déboule évidemment sur les écrans des salles de cinéma. La distribution est éblouissante et comprend notamment Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez et Justice Smith. Eh oui, ce premier long métrage pourrait être le début d’une franchise si le succès était au rendez-vous.

The Super Mario Bros. Movie

Sortie: 7 avril

Le petit plombier, mascotte du géant Nintendo, arrive finalement en version animée. Avec les voix de Chris Pratt, de Anya Taylor-Joy, de Jack Black et de Seth Rogen pour ne citer qu’eux, Mario vivra des aventures colorées et amusantes au royaume des champignons. Pas de doute, petits et grands apprécieront cette arrivée printanière du personnage iconique – et de la princesse Peach – au cinéma.

Fast X

Sortie: 19 mai

Que serait un début de belle saison sans Vin Diesel? Ce Fast X a d’ailleurs un goût d’adieu, car ce 11e long métrage de la franchise est la première partie d’un diptyque de fin. Louis Leterrier réalise cette nouvelle aventure automobile, tandis que Justin Lin et Dan Mazeau en ont signé le scénario. Outre Dom Toretto, on retrouvera également les personnages incarnés par Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Jordana Brewster, Jason Statham – sans Dwayne Johnson. À noter qu’avec son budget de production de 340 millions $US, il s’agit du film le plus cher de la franchise.

La petite sirène

Sortie: 26 mai

Les studios Disney ont demandé à Rob Marshall de mettre en images le célèbre dessin animé sous forme de film en prises de vues réelles. Halle Bailey incarne donc la gentille Ariel et Jonah Hauer-King, le prince Eric. On compte également Melissa McCarthy en Ursula, Javier Bardem en Trion tandis qu’Awkwafina sera la voix de Scuttle.

Transformers: Rise of the Beasts

Sortie: 9 juin

Qu’est-ce que Michael Bay nous réserve dans ce nouveau long métrage consacré aux Transformers? Aucune idée, car le scénario de Joby Harold, Darnell Metayer et Josh Peters est tenu secret. Des rumeurs circulent selon lesquelles le film s’inspire de Beast Wars, dans lequel les robots deviennent des animaux. On sait, cependant, que Ron Perlman et Peter Dinklage seront des voix et que Michelle Yeoh y fera une apparition.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Sortie: 30 juin

L’archéologue le plus célèbre du monde est de retour, cette fois-ci devant les caméras de James Mangold. Outre Antonio Banderas et Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen sera de la distribution. Quant à Harrison Ford, il s’est prêté de bonne grâce à un rajeunissement numérique destiné à lui prêter d’anciennes – et nouvelles – aventures. À l’issue de cette quête estivale, Indy raccrochera définitivement son fouet et son Fedora.

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One

Sortie: 14 juillet

Pour son septième film de la saga, Tom Cruise n’a reculé devant aucune cascade, notamment celle d’un saut à moto dans un ravin que l’acteur et producteur a lui-même mise au point. Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson se sont également joints à lui, il s’agit d’ailleurs de l’avant-dernier opus de la franchise, la seconde partie sortant en 2024.

Oppenheimer

Sortie: 21 juillet

Cillian Murphy devient J. Robert Oppenheimer, l’inventeur de la bombe atomique. C’est Christopher Nolan qui est à la barre de ce film biographique au budget de 100 millions $US tourné fin février 2022. La distribution est éblouissante, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Rami Malek et Florence Pugh s’étant investis dans le projet.

Roosevelt

Sortie: 14 juillet

Leonardo DiCaprio prête ses traits à Theodore Roosevelt – cousin de FDR et président américain de 1901 à 1909. Aucun renseignement supplémentaire n’a malheureusement filtré sur cette production tant attendue de Martin Scorsese.

Barbie

Sortie: 21 juillet

Attention, le rose fluo redevient à la mode dans cette histoire qui met Margot Robbie et Ryan Gosling en vedette dans les rôles de Barbie et de Ken. Mais, si rien n’a encore filtré des détails du scénario, on sait que Greta Gerwig l’a coécrit avec son conjoint, Noah Baumbach, et qu’elle le réalise, ce qui laisse supposer qu’il s’agit là d’une comédie satirique.

Dune: Part Two

Sortie: 3 novembre

Impossible de passer à côté de la suite du Dune de Denis Villeneuve, dont le tournage s’est achevé peu de temps avant les Fêtes. Le cinéaste de chez nous continue son adaptation – dont le premier volet a remporté six Oscars – de l’épopée de Frank Herbert. Évidemment, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin et Stellan Skarsgård reprennent leurs rôles tandis que Florence Pugh tient celui de la princesse Irulan.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Sortie: 17 novembre

Dérivé et antépisode des Hunger Games, le film suit le roman de Suzanne Collins et détaille les sentiments éprouvés par Coriolanus Snow (Tom Blyth), futur président de Panem, pour une tribu du 12e district appelée Lucy Gray Baird et interprétée par Rachel Zegler, gagnante du Golden Globes pour son rôle de Maria dans le West Side Story de Steven Spielberg.

S.O.S. Fantômes

Sortie: 20 décembre

Jason Reitman rempile pour cette suite de SOS Fantômes: L'au-delà. On ne sait pas encore si les acteurs du premier volet reviennent – aucune confirmation n’a été faite, ni pour Paul Rudd ni pour Carrie Coon.

Les superhéros sauvent le monde

Les justiciers masqués sont, comme tous les ans, les héros de films à grand déploiement. Voici les suites et les nouveautés auxquelles nous aurons droit...

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Sortie: 17 février

Après un an de retard pour cause de pandémie, voici de nouveau le plus petit des super héros. Paul Rudd et Evangeline Lilly donnent la réplique à Michael Douglas et à Michelle Pfeiffer tandis que Jonathan Majors devient Kang the Conqueror. Ah oui, Bill Murray est aussi de la distribution dans un rôle tenu secret.

Shazam! Fury of the Gods

Sortie: 17 mars

Helen Mirren et Lucy Liu sont les filles d’Atlas et elles menacent la planète avec une arme particulièrement dévastatrice. Shazam (Zachary Levi) devra donc affronter ces deux femmes redoutables.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sortie: 5 mai

Le cinéaste James Gunn s’amuse comme un petit fou dans ce troisième opus de l’épopée des Gardiens de la galaxie. Peter Quill (Chris Pratt), toujours choqué de la disparition de Gamora (Zoe Saldana), réunit ses troupes pour défendre, une fois de plus, l’univers entier.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sortie: 2 juin

L’animation sied particulièrement bien à l’homme-araignée. Compte tenu de la qualité du premier long métrage, on s’attend à des étincelles pour celui-ci. Joaquim Dos Santos est à la réalisation, avec Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Oscar Isaac aux voix.

The Flash

Sortie: 23 juin

Malgré la controverse entourant les agissements privés d’Ezra Miller, The Flash sortira bel et bien. On y trouve une pléthore d’acteurs de l’ancien univers de DC tels Michael Shannon en General Zod ainsi que Ben Affleck et Michael Keaton en... Batman.

The Marvels

Sortie: 28 juillet

Se situant dans la continuité de la série Ms. Marvel de Disney+, The Marvels suit Carol Danvers, alias Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan, alias Ms. Marvel (Iman Vellani), et Monica Rambeau (Teyonah Parris) qui prennent la place l’une de l’autre lorsqu’elles se servent de leurs super pouvoirs. Eh oui, Samuel L. Jackson revient en Nick Fury... ce qui fait toujours plaisir, de même que le fameux chat qui n’en est pas un.

Kraven the Hunter

Sortie: 6 octobre

Lorsque J.C. Chandor, le réalisateur de l’excellent Marge de manœuvre, se lance dans le monde fantastique des superhéros, il choisit de s’intéresser à Sergei Kravinoff, un adversaire de Spider-Man, de confier le rôle à Aaron Taylor-Johnson et de lui adjoindre Russell Crowe et Ariana DeBose dans des rôles de soutien.

Aquaman and the Lost Kingdom

Sortie: 25 décembre

Que demander de mieux pour Noël que le roi des eaux incarné par Jason Momoa? L’histoire a d’ailleurs été imaginée par l’acteur et le réalisateur James Wan a indiqué qu'il a pris son temps pour parfaire le scénario. Le tournage s’est déroulé en Grande-Bretagne, à Hawaï, à Los Angeles et dans le New Jersey. Eh oui, Amber Heard y a participé.