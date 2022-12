Longueuil: une ado de 17 ans manque à l’appel

Le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin de trouver une adolescente qui manque à l’appel depuis vendredi.

Anika St-Hilaire, 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 30 décembre aux alentours de 12h30 à Longueuil. Le SPAL a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Selon les premières informations, l’adolescente pourrait se trouver à Longueuil, Montréal ou Laval.

Anika St-Hilaire mesure 162 cm (5pi 4po) et pèse 158 lb (72 kg). Elle a les cheveux blonds et les yeux bruns. Elle a également une cicatrice à l’œil droit. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir à capuchon avec de la fourrure ainsi que des pantalons et un chandail en coton ouaté rouge avec ligne blanche sur le côté.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Anika St-Hilaire est prié de communiquer avec la police en signalant le 911.