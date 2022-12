Objectif photo: un coucher de soleil au paradis

Depuis très longtemps, la Guadeloupe m’attire. Cet archipel se compose de sept îles et constitue un département français d’outre-mer. On y sent l’inspiration française, mais on est loin de se sentir en France. Ses habitants possèdent une culture singulière et colorée. Les deux îles principales de l’archipel sont Grande-Terre et Basse-Terre. Les reliefs montagneux se nomment les Hautes-Terres.

Pour ce début de séjour, Jude, mon guide, me fait découvrir son coin de pays, la Basse-Terre. On peut y accéder en parcourant les nombreux kilomètres par les côtes. Ici, on ne fonctionne pas en kilométrage, mais en temps de conduite. Pour rejoindre la Basse-Terre, il existe une route qui coupe le trajet. Elle se nomme officiellement la Traverse des Mamelles. Jude est bien amusé en le mentionnant. «Nous, les Guadeloupéens, on a parfois des noms très imagés.» Dans la descente des montagnes ennuagées, la Basse-Terre se dévoile avec la mer des Caraïbes calme et ensoleillée. Cette région est surnommée « côte sous le vent » puisqu’elle se trouve protégée des vents dominants venant de l’est. Pas besoin de vous dire que c’est un endroit parfait pour admirer le coucher du soleil, étant situé à l’ouest. Après une courte visite de Pointe-Noire, Jude me parle d’une petite commune très photogénique du nom de Deshaies, idéale pour photographier le coucher du soleil. «Tu verras, c’est un vrai décor de cinéma.» D’ailleurs, c’est le lieu de tournage d’une série européenne, Meurtre au paradis.

