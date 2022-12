Prémonitions

C’est en 2023, à la suite de l’incursion secrète d’un espion chinois, que Pékin lancera la poutine au riz et le egg roll au fromage en crottes. Préparez-vous, l’année qui s’en vient sera excitante même si on ne sait pas encore avec qui Pierre Fitzgibbon ira à la chasse.

On prévoit que c’est vers mai ou juin prochain que sera revenue la dernière des vaches parties en cavale à Saint-Sévère. Au même moment, l’électricité sera rétablie partout au Québec, et partira alors le dernier vol du temps des Fêtes de Sunwing pour le Mexique. À l’été, selon moi, Boisclair et Lirette seront sortis de prison, mais difficile de dire qui sera entré. Fin décembre, Jean Pascal devrait être sur le point de retrouver son permis de conduire.

Beaucoup de choses auront changé. Dominique Anglade sera devenue participante à l’émission de Paul Laroque tout comme Volodymyr Zelensky, si Poutine peut se décider à lâcher le morceau.

LES INTRIGUES

Jusqu’où montera le prix du pétrole de la Saoudite Arabie en 2023 ? En arriverons-nous à voir des voleurs d’autos faire du covoiturage ? Le Canadien aura-t-il le premier choix lui permettant de sauter sur Connor Bédard ? Pierre Gervais, commettra-t-il un tome 2, nous dévoilant d’autres histoires de combines mouillées ? Qui seront les derniers à prêter serment au Roi de la Patate ?

Trump se sera sûrement adouci et ne promettra plus de clôture avec le Mexique. Seulement une haie. Et quelles seront les nouvelles pénuries ? Après le Tylenol, manquerons-nous de Cialis ? Après la moutarde, est-ce que ce sera le Cheez Whiz ? Dans un an, qu’est-ce qui sortira de la cheminée de la Fonderie Horne ?

PETIT GUIDOU

« Devinez avec quoi j’ai allumé mon foyer. » (Dominique Ducharme)

Pas facile de voyager avec Sunwait.

C’est le jour de l’An ! Mangez de la dinde, de la tourtière, du ragoût ou faites comme le Canadien, mangez une volée.

Attention à la nuit prochaine. N’oubliez pas de changer d’année.

Avis aux insomniaques. Il ne vous reste plus de dodo avant 2023.

Chez le Canadien, l’attaque à cinq n’est pas nécessairement un jeu de puissance.

« C’est épouvantable comment le coût de la vie ne cesse de monter. Garçon, apportez-moi la multiplication, s’il vous plaît ! »

« Vaut mieux penser le changement que changer le pansement. »

Québec solidaire. Mais avec qui ?

Si vous saviez comment je vous zen.

Non, Pelé n’est pas parti sur un coup de tête.

AH OUI...

Savez-vous ce qui a été inventé un 31 décembre ? L’ivressomètre. Rolla N. Harger, un biologiste de l’Indiana, a obtenu son brevet en 1936. Curieusement, on a pris près de 50 ans avant de créer Opération Nez rouge au Québec en 1984.