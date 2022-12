Que nous réserve 2023: cinq enjeux à surveiller en 2023

L’année 2023 pourrait être encore plus mouvementée que 2022. Cinq problèmes devraient en particulier retenir notre attention. Certains d’entre eux pourraient même dégénérer en Troisième Guerre mondiale.

Il y a longtemps que nous n’avons pas été aussi près d’une telle catastrophe. Heureusement, le pire n’est jamais certain. Il est important de comprendre les enjeux centraux de 2023 pour éviter de sombrer dans la panique.

1. La guerre en Ukraine risque de s’aggraver et Poutine pourrait tomber

Vladimir Poutine a annoncé qu’il allait augmenter de manière importante la taille de son armée. Il a aussi décidé d’utiliser des armes hypersoniques pour lutter contre les missiles Patriot que les Américains fourniront à l’Ukraine. La Russie pousse la Chine à s’engager davantage à ses côtés dans la guerre. Elle cherche à faire intervenir les troupes biélorusses directement dans le conflit. Poutine joue l’avenir de sa dictature dans cette guerre. Il est donc prêt à aller jusqu’au bout. Les Ukrainiens n’accepteront jamais l’occupation russe et ils sont eux aussi prêts à aller jusqu’au bout. Les risques de débordement du conflit sont donc plus élevés que jamais. Mais vu la manière pitoyable dont l’armée russe s’est comportée jusqu’à présent, il n’est pas du tout certain que Poutine parviendra à gagner cette guerre. Si la population et d’autres dirigeants russes parviennent aussi à cette conclusion, alors l’avenir de Poutine est compté.

2. Taïwan sera-t-elle envahie ?

Il serait aussi illogique pour la Chine d’envahir Taïwan que ce l’était pour la Russie d’envahir l’Ukraine. Cependant, jamais l’armée chinoise n’a été aussi puissante. Xi Jinping aimerait aussi passer à l’histoire en reprenant le contrôle de Taïwan. Plus Xi attend, plus Taïwan risque de renforcer son armée. Mais inversement, l’économie chinoise va mal et envahir Taïwan nuirait beaucoup au commerce du pays.

3. Le régime iranien va-t-il tomber ?

Joe Biden a déclaré avant Noël que l’accord sur le développement nucléaire avec l’Iran était mort. Il est probable que l’Iran possède désormais suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer quelques bombes atomiques. Les États-Unis semblent s’être résignés à voir l’Iran posséder de l’armement atomique. Mais pas Israël, dont le gouvernement comporte plusieurs fanatiques religieux. Comment réagiront-ils ? Que fera l’Arabie saoudite ? Pendant ce temps, la population iranienne continue à défier le pouvoir en place. L’Iran risque de devenir ingouvernable et plus dangereux que jamais.

4. L’inflation va-t-elle descendre ?

Désormais, pratiquement tous les pays subissent une forte inflation. Cette inflation gonfle le mécontentement populaire dans plusieurs endroits, comme au Pakistan, au Royaume-Uni ou au Sri Lanka. Les gouvernements de nombreux pays sont aux prises avec le dilemme suivant : trop augmenter les salaires fera aussi augmenter l’inflation et il sera alors difficile de sortir de ce cercle vicieux, mais, d’un autre côté, ne pas assez augmenter les salaires pourrait induire une récession et générer de graves problèmes sociaux.

5. Quels seront les résultats des élections en Inde et en Turquie ?

Plusieurs pays tiendront des élections générales en 2023, notamment la Turquie en juin. Recep Tayyip Erdogan semble en difficulté. Il a fait emprisonner plusieurs de ses opposants, dont le maire d’Istamboul, Ekrem Imamoglu, mais les sondages montrent qu’il pourrait malgré tout perdre les élections. Erdogan est un islamiste qui détruit l’héritage laïque d’Atatürk et qui éloigne son pays de l’Europe. Une victoire d’Erdogan engagerait davantage la Turquie dans la voie de la dictature. Le pays continuerait à déstabiliser la région.

