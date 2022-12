Que nous réserve 2023: de gros défis attendent Trudeau

L’année 2023 promet son lot de défis pour les libéraux de Justin Trudeau. Face à un nouveau chef conservateur bagarreur, le premier ministre aura la difficile tâche de satisfaire les néo-démocrates de Jagmeet Singh, avec qui l’alliance semble tous les jours plus fragile qu’il n’y paraissait au départ. Les attaques viendront aussi des provinces, qui sont pour l’instant unies dans leur volonté d’obtenir une hausse importante des transferts en santé.

Une alliance fragile

En recherche de « stabilité » dans un monde de plus en plus « imprévisible », Justin Trudeau signait en mars un pacte avec Jagmeet Singh pour garantir l’appui des néo-démocrates à son gouvernement minoritaire jusqu’en 2025.

En échange, les libéraux ont promis de livrer des programmes sociaux chers aux néo-démocrates, comme en fait foi le programme fédéral de soins dentaires, dont le premier volet pour les enfants a été lancé en novembre. M. Singh a prévenu qu’il était prêt à déchirer le pacte si Ottawa n’entendait pas les demandes des provinces au sujet des transferts en santé. Bluffe-t-il ?

Justin Trudeau a de toute façon d’autres cartes dans sa manche. Son gouvernement est minoritaire, mais il n’a besoin que de l’appui ponctuel d’un seul autre parti pour survivre. Pourrait-il lui-même décider de déclencher des élections afin de prendre de court le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre ? Quoi qu’il en soit, il se pourrait bien que son pacte avec le NPD ne dure pas jusqu’en 2025 comme prévu.

Bras de fer sur le financement de la santé

Photo d'archives, Didier Debusschère

Immigration, protection du français, chemin Roxham : il ne manquera pas de sujets pour échauffer les esprits entre Ottawa et Québec en 2023.

Mais le sujet le plus chaud demeure celui des transferts en santé. Tandis que les hôpitaux débordent partout au pays, les négociations piétinent.

M. Legault détient un appui de taille dans ce dossier, puisque l’ensemble des provinces et des territoires font front commun pour réclamer la même chose, soit une augmentation de 22 % à 35 % du financement fédéral, sans condition. Mais pendant combien de temps tiendra ce front commun ?

Justin Trudeau s’est dit ouvert à verser plus d’argent, mais on ne sait toujours pas combien. Verra-t-on une entente entre Ottawa et les provinces dans ce dossier en 2023 ?

Poilievre cogne à la porte

Photo d’archives, Guillaume St-Pierre

La puissance du raz-de-marée Pierre Poilievre, qui a emporté l’ancien premier ministre Jean Charest sur son passage, a surpris beaucoup d’observateurs de la politique. Son approche de conservateur décomplexé et assumé lui a fait gagner 330 des 338 circonscriptions au pays, dont 72 sur 78 au Québec. Or, depuis septembre, Poilievre s’est fait très discret, et ses rarissimes apparitions devant la Tribune de presse parlementaire sont l’exception qui confirme la règle. Après une défaite claire dans une élection partielle dans le Grand Toronto en décembre, M. Poilievre pourrait être forcé de changer d’approche. Pour affronter la « coalition radicale woke » des libéraux et néo-démocrates, comme il la décrit, il lui faudra étendre sa popularité au-delà de sa base de partisans convaincus. Les prochains mois seront intéressants.

D’importantes réformes qui bloquent

Photo d'archives, Agence QMI

Le gouvernement Trudeau traînera avec lui en 2023 de très lourds dossiers qu’il cherchera certainement à clore.

En tête de liste se trouve la réforme sur les langues officielles, sur laquelle Ottawa a commencé à plancher en 2019. Après le dépôt d’un livre blanc début 2021 et d’un projet de loi plus tard dans l’année, les tiraillements en comité ont repoussé son adoption à 2023. Un des points d’achoppement : l’application de la loi 101 aux entreprises fédérales, que rejette Ottawa malgré l’unanimité à Québec.

Un autre projet de loi à surveiller est celui sur la radiodiffusion, par lequel le fédéral veut forcer les géants du web à mieux rémunérer les médias.

Des questions entourant la promotion du contenu canadien et les règles entourant la liberté d’expression suscitent toutefois une opposition ferme des conservateurs.