Que nous réserve 2023: temps forts pour la science

Lancements de fusées vers des météorites et les lunes de Jupiter et mise en marche d’un nouveau télescope : la prochaine année scientifique sera encore une fois et surtout marquée par de nombreuses avancées dans le domaine de l’astronomie. Voici ce que le monde des sciences nous réserve en 2023.

Première lumière d’un super télescope terrestre

Photo Observatoire Vera-Rubin

L’été prochain, le télescope Vera Rubin au Chili recevra sa première lumière, c’est-à-dire qu’il sera opérationnel après sept ans de travaux. « C’est un instrument important parce qu’il nous permettra de mieux connaître le système solaire », explique l’astrophysicien Robert Lamontagne, de l’Université de Montréal, et ancien directeur du télescope du Mont-Mégantic. « Peut-être ce télescope saura nous faire voir enfin la planète X, candidate au titre de neuvième planète du système solaire ? Aux environs de Neptune, cette planète hypothétique n’a jamais été observée. » Il ajoute que ce télescope nous aidera à comprendre l’énergie sombre, qui forme près de 70 % de l’univers.

Pourquoi un télescope terrestre quand on a d’excellents résultats du James-Webb, un appareil lancé dans l’espace en 2021 qui observe les étoiles à l’extérieur de l’atmosphère ? Pour scanner le ciel à la recherche de cibles qu’on peut scruter par la suite avec le télescope spatial. Il peut ensuite montrer les meilleurs endroits à visiter, sorte de Guide Michelin du ciel.

100 ans de science en français

L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) célébrera ses 100 ans en mai. « Ce sera le plus important colloque de son histoire, tant en termes de participation qu’au chapitre des participants », lance avec enthousiasme Jean-Pierre Perreault, président de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). La programmation 2023 promet toujours une bonne moitié de sciences humaines et sociales, mais les sciences pures et les sciences naturelles et le génie sont également présents à parts égales. Pas moins de 600 conférences autour du thème 100 ans de savoir pour un monde durable.

Dès sa fondation en 1923, l’ACFAS organise des conférences dans les collèges classiques qui encouragent les jeunes à s’orienter en science. L’essor de l’hydro-électricité, des industries des mines et de l’aluminium fait naître d’immenses besoins pour des chimistes, physiciens, ingénieurs, etc. L’ACFAS fera aussi beaucoup pour stimuler les carrières scientifiques chez les femmes.

Poignée de sable extraterrestre

Illustration fournie par la NASA

Les astronomes attendent avec impatience le retour de la mission d’échantillonnage extraterrestre Osiris Rex. De son vrai nom Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer (Osiris-Rex), cette sonde spatiale a été lancée par la NASA en 2016, avec la mission de rapporter une poignée de sable provenant d’un astéroïde nommé Bénou, témoignant des débuts du système solaire. Il s’agira de la plus importante livraison extraterrestre pilotée par la NASA. Les seuls autres échantillons de sol extérieurs à la terre de l’agence américaine étaient les roches lunaires.

Exploration d’une météorite en métal

Illustration fournie par la NASA

En collaboration avec l’agence privée SpaceX, fondée par Elon Musk, la NASA lancera en octobre une sonde qui aura pour mission d’explorer une mini planète (ou astéroïde) située entre Mars et Jupiter nommée Psyche. Alors que la plupart de ces objets sont faits de glace et de poussière, cet astéroïde est constitué de métal.

Le but : mieux comprendre la formation des planètes du système solaire. On pense que Psyche serait composé de nickel et de fer témoignant de la petite enfance de notre système solaire. Elle pourrait présenter à sa surface des éléments qui se trouvent dans le noyau de la Terre.

Plus d’Indiens que de Chinois

Photo d'archives, AFP

En atteignant 1,43 milliard d’habitants dans les prochains mois, l’Inde va dépasser la Chine comme pays le plus populeux du monde. Les deux géants forment à eux seuls les deux tiers de la population mondiale. « C’est une conséquence de la politique de l’enfant unique qui a longtemps été appliquée par le Parti communiste chinois », commente Alain Gagnon, directeur du Département de démographie de l’Université de Montréal. Même si cette politique, qui obligeait les couples à n’avoir qu’un seul enfant, a été abandonnée en 2016 (un troisième enfant est même permis depuis 2021), elle continue d’avoir des effets sur la population. « Cette politique a créé une dénatalité à long terme parce que les femmes sont aujourd’hui moins nombreuses que les hommes – une majorité de parents préférant élever des garçons. »

En accroissant sa population, l’Inde risque de voir l’émigration s’accélérer. Avec 3,5 millions d’immigrants, ce sont les Indiens qui ont été les plus nombreux du monde à vouloir quitter leur pays entre 2010 et 2021 après les Pakistanais, selon le World Population Prospects 2022, publié par l’ONU en 2022.

Pour l’expert, c’est toutefois en Afrique subsaharienne, où l’indice de fécondité dépasse les quatre enfants par femme, que le boom démographique pourrait avoir le plus d’effet. Comme plusieurs de ces pays sont francophones (Sénégal, Cameroun, Congo, etc.), le français pourrait dépasser l’espagnol comme deuxième langue mondiale.