Que nous réserve 2023: une folle année pour le soccer canadien

L’action ne manquera pas en 2023 dans le monde effervescent du soccer canadien. On n’a d’ailleurs qu’à regarder dans notre cour pour s’en convaincre.

Le plus grand défi du CF Montréal

Le CF Montréal a connu la meilleure saison de son histoire en MLS en 2022 alors que tous les observateurs pensaient que cette équipe raterait les séries éliminatoires. Elle a plutôt terminé au second rang de l’Association Est à la surprise générale. L’un des grands artisans de ce succès, Wilfried Nancy, a choisi de claquer la porte pour devenir entraîneur-chef du Crew de Columbus. L’Argentin Hernan Losada a été choisi comme remplaçant et celui-ci aura beaucoup de travail afin de faire progresser les jeunes joueurs et établir un style de jeu qui aura du succès auprès des amateurs. « Je suis un jeune instructeur qui en apprend beaucoup comme coach et personne », a reconnu celui qui a eu un passage controversé à la barre du D.C. United.

Les douze travaux d’Olivier Renard

Outre Nancy, les départs ont été nombreux chez le CF Montréal dans l’entre-saison. Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston ont tous été transférés en Europe pendant que le contrat de Victor Wanyama est venu à échéance. Et il pourrait y avoir d’autres transferts avant le début de la saison. Le directeur sportif, Olivier Renard, a du pain sur la planche pour rebâtir une partie de son effectif, mais, avec tout l’argent amassé en frais de transfert, peut-être qu’il aura un budget un peu plus intéressant.

Nos incroyables Canadiennes, la suite

L’équipe nationale féminine a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Menée par Bev Priestman, cette équipe poursuit sur la lancée de John Herdman. Nos Canadiennes occupent le 7e rang du classement mondial de la FIFA et peuvent légitimement prétendre au titre de la prochaine Coupe du monde féminine qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. On leur prédit un bien meilleur parcours que celui des hommes au Qatar.

Une équipe professionnelle à Québec ?

La Première ligue canadienne de soccer tente depuis sa naissance d’avoir du rayonnement au Québec. Le circuit ne s’en cache pas, il aimerait avoir une antenne dans la région de Montréal et une autre à Québec. Le projet de la capitale nationale semble plus avancé et il serait possible qu’il y ait un dénouement d’ici la fin de l’année. Pour le bien du soccer québécois, qui est en santé, l’arrivée de deux équipes de notre ligue nationale serait une très bonne nouvelle. Mais il faudra être patient.

Le décompte commence pour notre Coupe du monde

L’équipe nationale masculine n’a pas connu le sort qu’elle souhaitait à la Coupe du monde au Qatar, mais ce fut une expérience d’apprentissage formidable. Maintenant, il faut voir comment on utilisera cette aventure afin de rendre l’équipe meilleure et de l’aider à atteindre un nouveau sommet en vue de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en partie à la maison. Le départ de plusieurs joueurs pour l’Europe est en soi une bonne nouvelle, ça veut dire qu’ils seront exposés à un niveau de jeu supérieur.

Place aux femmes

On a annoncé au début du mois de décembre la création d’une nouvelle ligue de soccer féminine au Canada. C’est une très belle solution de rechange à la National Women’s Soccer League qui opère aux États-Unis et dont les franchises sont chères. On veut commencer plus modestement au pays. L’important est maintenant de trouver des bailleurs de fonds. Il s’agit d’un projet mené par la légendaire Christine Sinclair et son ancienne coéquipière Diana Matheson. On vise 2025 pour le début des opérations, mais pour ça, il faudra que les choses se mettent en action dès cette année. C’est une évolution à suivre de près.