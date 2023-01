[QUIZ] Économie et consommation: avez-vous retenu les faits importants de 2022?

Pourquoi ne pas finir l’année en beauté avec un quiz, question de tester ses connaissances en économie et en consommation? En 2022, on a beaucoup parlé d’inflation, de crise de la main-d’œuvre et de ratés dans la chaîne d’approvisionnement pour justifier les prix qui montent sans cesse, grugeant notre pouvoir d’achat. Ces thèmes sont abordés dans le quiz.

Voici 10 questions qui rapportent chacun un point. La note de passage est donc de 6 points (60%). Google est permis. Bonne chance!