T’es pas game

Cette expression interjective qui nous fait toujours réagir est généralement utilisée pour lancer un défi à quelqu’un.

Habituellement, à la fin de la semaine, après avoir vaqué à nos différentes obligations et après nous être occupés de nos proches, il ne reste plus grand temps et nous n’avons plus suffisamment d’énergie pour accomplir et réaliser nos petits projets personnels qui nous tiennent à cœur.

Pense à toi

À la veille de cette nouvelle année, plusieurs d’entre nous prendront d’incroyables résolutions qui ne seront malheureusement jamais tenues.

Le but de ce texte n’est pas de vous inviter à prendre une résolution bidon, mais plutôt de vous lancer un défi tout simple, soit celui de faire les efforts nécessaires pour apprendre et pour améliorer vos connaissances à titre de chasseur et de pêcheur.

Plus vous y mettrez de vigueur et de conviction, meilleurs seront assurément vos résultats sur les plans d’eau et dans l’arrière-pays.

Mis à part ma chronique dans votre Journal et les revues spécialisées, il existe un outil tout simple et gratuit qui s’appelle « les internets » comme plusieurs surnomment le Web, la Toile ou le Net.

Il suffit de pitonner une demande de souhait au niveau des connaissances et comme par magie, une foule de solutions apparaissent à l’écran.

Voici donc quelques sujets qui pourraient vous intéresser et vous inciter à être game... Bonne année !

Pour les pêcheurs

Nouage : Le seul lien qui retient votre éventuelle capture au bout de votre fil et de votre leurre, c’est le nœud. À de maintes occasions, on entend des amateurs dire que le poisson a tout cassé. En fait, dans bien des cas, c’est plutôt le nouage qui s’est délié ou qui a rompu. Consultez les diagrammes pour apprendre à confectionner les nœuds Palomar, d’anguille double, Rapala, Uni à uni, Blood, etc.

Techniques : De nombreux adeptes ne maîtrisent que quelques méthodes pour déjouer les espèces visées. Pour le doré, mis à part la traîne au poisson-nageur et les dandinettes souples, il est possible d’opter pour des harnais à ver, pour le drop shot, pour des jigs métalliques, etc. Tout comme pour la mouchetée, hormis les cuillères garnies de lombrics, il y a les petits jigs, les mini-tubes, les petits devons, etc.

À la bouffe : Vous arrive-t-il de vous délecter de la chair d’un poisson que vous avez capturé et de croquer des arêtes qui ne devraient pas être là ? De multiples manieurs de couteau à filet vont vous conseiller et vous aider à vous améliorer.

Pour le chasseur

Appels : Saisir un appeau avec confiance et lancer des appels variés et performants n’est pas une mince affaire pour un novice. Une simple recherche vous aiguillera vers des leçons et des conseils de toutes sortes pour tous les gros gibiers, les canidés, les migrateurs, etc.

Méthode : Plusieurs passionnés chassent les divers gibiers de la même manière depuis qu’ils sont jeunes. En fait, dans bien des cas, c’est leur mentor qui leur a appris ces précieuses approches, qui ont fait leurs preuves.

Malheureusement, quand rien ne semble fonctionner comme vous le souhaitez, il y a d’autres façons de faire qui pourraient vous rendre de fiers services.

Précision : Êtes-vous capable de tirer précisément à main levée à 100 verges ? De faire feu à très longue portée, même avec un bon point d’appui ? De nombreux experts vont vous révéler d’incroyables trucs sur le sujet et vous aider à vous améliorer.