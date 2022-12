Tua Tagovailoa: le protocole aurait été respecté

Selon la NFL et l’Association des joueurs, le protocole pour les commotions cérébrales a été respecté, la semaine dernière, pour le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa.

L’analyse commune a conclu que le protocole n’a pas été enclenché contre les Packers de Green Bay, a indiqué le journaliste Tom Pelissero de NFL Network sur Twitter.

«Le protocole est lancé lorsqu’un joueur reçoit un coup à la tête ou lorsqu’il présente des symptômes d’une commotion cérébrale. L’analyse a permis de conclure que rien n’a permis de déclencher le protocole, avant le lendemain de la rencontre, moment où le joueur a été évalué par les médecins de l’équipe, avant d’être placé sur le protocole», ont résumé l’Association des joueurs et la NFL.

Le joueur de 24 ans ne sera donc pas en uniforme, dimanche, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Plus tôt cette saison, deux durs plaqués en cinq jours, contre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, l’avaient forcé à rester à l’écart du jeu quelques semaines.

Après sa commotion contre les Bengals, le neuroscientifique, Chris Nowinski, avait été cinglant envers la NFL et les Dolphins sur Twitter.

«C’est un désastre. Prions pour Tua. Les entraîneurs et les médecins devraient se faire congédier. [...] Deux commotions en cinq jours peuvent tuer quelqu’un et ça peut aussi mettre fin à sa carrière. Comment faisons-nous pour être aussi stupides en 2022», avait-il écrit dans un tweet vu plus de 3,5 millions de fois.

Malgré la blessure, le pivot connaît la meilleure saison de sa carrière, à sa troisième campagne chez les professionnels. Tagovailoa a lancé 25 passes de touché et huit interceptions cette saison, en plus d’amasser 3548 verges de gain par la passe.