Centre-du-Québec: une forêt ancienne accessible gratuitement

Contrairement aux parcs nationaux où il faut payer pour avoir accès à un milieu naturel préservé, il n’en coûte rien pour une randonnée dans la Forêt ancienne, un secteur du parc régional des Grandes-Coulées dans le Centre-du-Québec.

Plus que jamais, un tel territoire a une valeur inestimable. L’intérêt pour sauvegarder la nature n’a jamais été aussi grand comme en a fait foi la Conférence de l’ONU sur la biodiversité, tenue récemment à Montréal. L’événement a amené plus de 18 000 participants en provenance de 196 pays.

Photo fournie par L’Érable Tourisme et Culture

Un site rare

Constituée de vieux arbres, une forêt ancienne a été peu modifiée par l’homme, ce qui est rare en région habitée. Près des villes et dans les milieux ruraux, la plupart des forêts ont été réduites par la colonisation.

Dotée d’arbres de forte dimension, la Forêt ancienne du parc régional comprend une très vieille érablière et deux prucheraies. Dans le sud du Québec, on ne voit pas ça souvent.

À pied ou en raquettes

Photo fournie par L’Érable Tourisme et Culture

Laissés à l’état naturel, sans entretien avec de la machinerie, les sentiers sont praticables en raquettes, mais aussi à pied, si la neige a été battue par plusieurs randonneurs. Puisqu’il n’y a pas de côtes à monter, les crampons ne sont pas indispensables, mais ça donne plus de stabilité.

La rivière Noire est longée par le sentier des Pins (No 1) d’un côté et le sentier de la Tortue (No 2) de l’autre côté. À une distance de deux kilomètres, le trajet rejoint une passerelle.

Un refuge chauffé au bois est à la disposition des randonneurs pour se reposer et pour manger. Ce même refuge est d’ailleurs disponible en location pour la nuit.

De là, on peut revenir sur nos pas. Par contre, les randonneurs plus aguerris ont la liberté de poursuivre leur route pour ainsi faire un circuit de huit kilomètres.

Photo fournie par L’Érable Tourisme et Culture

Encore la carte

Quand les trajets sont linéaires, il faut penser au chemin du retour selon ses capacités et la température. Pour savoir où vous êtes en tout temps, utilisez une carte Ondago du parc que vous téléchargez sur votre téléphone. Ça apporte une certaine sécurité et la randonnée n’en est que plus agréable.

PARC RÉGIONAL DES GRANDES-COULÉES

Secteur Forêt ancienne

Sentiers : 10 km

Droits d’accès : gratuit

Chiens : admis en laisse

► parcdesgrandescoulees.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

S’amuser dans les arbres

Au mont Saint-Grégoire, dans le parc Arbraska, le parcours Uplà nous fait marcher sur des filets suspendus reliés à un trampoline géant. À partir de 3 ans, le jour, et de 5 ans, le soir. Ouvert du 2 au 8 janvier puis les week-ends.

► upla.ca

Au Diable vert

C’est le nom de la fameuse station de montagne située à Glen Sutton, avec un panorama sur les Appalaches. Sentiers de raquette et de ski nordique. Séjour dans de belles cabanes, certaines juchées dans les arbres.

► audiablevert.com

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.