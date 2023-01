9 morts, dont des enfants, dans une bousculade lors du Nouvel An en Ouganda

Au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade lors de la célébration du Nouvel An dans un centre commercial de la capitale ougandaise Kampala, a annoncé dimanche la police.

Le mouvement de foule a eu lieu après les tirs de feu d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale, a déclaré Luke Owoyesigyire, porte-parole de la police nationale. Cinq personnes ont été tuées sur le coup et «de nombreuses autres» blessées dans la bousculade, a-t-il précisé dans un communiqué.

«Les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont transporté les blessés à l'hôpital», a-t-il poursuivi, ajoutant que quatre de ces blessés ont succombé, notamment par suffocation, sur la route de l'hôpital, portant le bilan à neuf morts.

La plupart des victimes sont des «jeunes âgés de 10, 11, 14 et 20 ans», a précisé à l'AFP Patrick Onyango, porte-parole de la police de Kampala.

M. Owoyesigyire a confirmé que des «jeunes» faisaient partis des victimes, et dénoncé des faits «d'imprudence et de négligence», sans plus de détails.

«Il y a plusieurs blessés et notre équipe d'enquêteurs fait le suivi pour obtenir le nombre exact ainsi que les informations complètes sur les personnes décédées, et nous contactons leurs proches», a poursuivi de son côté M. Onyango.

La bousculade «a commencé lorsque nous sommes allés voir le feu d'artifice», a raconté à l'AFP une rescapée, Sylvia Nakalema, 27 ans, entrepreneuse à Kampala.

«Il y avait une foule immense. Les gens ont commencé à se pousser (...), ce qui a fait tomber certains. Des enfants pleuraient et c'était le chaos», a-t-elle poursuivi.

«J'ai survécu parce que j'ai été poussée dans un coin par la foule. À un moment donné, j'ai senti perdre mon souffle (...), et je n'ai pas pu sortir avant que la situation se calme. Mais certaines personnes étaient déjà par terre à bout de souffle», a ajouté Mme Nakalema.

Sur des images diffusées par la chaîne NTV, plusieurs familles éplorées étaient réunies devant une morgue de la capitale.

En 2009, une personne avait été tuée, et trois autres blessées, dans une bousculade devant un parc d'attractions à Kansanga, une ville située à proximité de la capitale Kampala.

Ces célébrations du Nouvel An en Ouganda, pays d'Afrique de la région des Grands Lacs, étaient les premières depuis trois ans, après des restrictions dues à la pandémie de COVID-19 et à des problèmes sécuritaires.