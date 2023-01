Pierre Gendron et Romy

Romy est une jeune chienne âgée d’un an, un joli mélange de labrador et de husky qui a fait découvrir à Pierre Gendron le bonheur de vivre avec un chien.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien?

Nous l’avons adoptée vers l’âge de quatre mois. Avec la pandémie, il y a eu plus de chiens dans le quartier et notre chat commençait à être âgé. Ma blonde et moi, on a eu envie d’adopter. Elle a regardé sur les sites de refuges. Il y avait quelques chiens disponibles. Difficile de résister. Nous sommes allés les voir et sommes repartis avec Romy. J’étais prêt! Nous avons quatre enfants à la maison et Romy est notre cinquième enfant! C’est un membre de la famille. On est quatre à s’en occuper alors elle est choyée, quand même.

Êtes-vous plus «chat» ou «chien» et pourquoi?

Honnêtement, je n’avais jamais eu de chien avant. De plus, quand j’avais 8 ou 9 ans, je me suis fait mordre par un chien. J’ai développé une peur solide des chiens, cependant ma confiance en eux a augmenté graduellement au cours des dernières années et j’avais un peu moins peur d’eux. Aujourd’hui, je capote tellement sur Romy. On a une belle relation. À 59 ans, c’est agréable de découvrir cette relation particulière que l’on développe avec un chien. Un chien, tout ce que ça te donne comme énergie, comme joie de vivre, comme présence! Aujourd’hui, je réponds donc que je suis totalement chien! Cela étant dit, j’ai adoré notre chat Jack quand même.

Comment décririez-vous la personnalité de Romy?

C’est une dame pleine de vie qui veut toujours rendre les autres heureux, faire plaisir et jouer. Elle aime tout le monde. Elle est très sociale. C’est un bon chien! Elle a bien quelques défauts. Elle creuse des trous quand elle s’ennuie et elle perd énormément ses poils.

Quelle est son activité préférée?

Aller au parc, juste à côté. Il y a de plus en plus de chiens dans le quartier. C’est pour elle une activité sociale et «politique», car il nous faudrait un parc à chiens! Elle adore les chiens et joue avec tous. Elle est vraiment sociable.

Quel est son endroit préféré?

Dans les jupes de sa mère! Ma conjointe travaille beaucoup à la maison. Romy s’installe sous son bureau.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’adopter Romy?

J’aurais aimé savoir à quel point ça apporte de la vie, un chien. Avoir su, je l’aurais fait bien avant. C’est sûr que c’est de l’ouvrage, un chien, surtout au début et en bas âge, mais les avantages surpassent tout cela.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez?

Francine, ma belle-mère. Elle adore les animaux alors ça lui fait grand plaisir. Romy aime aller chez sa «grand-mère» à Québec.

En quoi Romy peut-elle être une source d’inspiration pour vous?

Je la vois comme une inspiration de vie. À 59 ans, le matin au lever, c’est plutôt «raide». Romy se lève de bonne humeur et son attitude positive me donne de l’énergie. Je la vois comme un grand jus d’orange le matin ! Elle me rappelle que la vie est belle et elle me dit : «Let’s go! Il faut en profiter!» La vie, ce n’est pas compliqué avec elle.

Tel maître, tel animal

Elle nous ressemble dans le sens où Romy est très belle et nous sommes une très belle famille! (Rires) Elle est ouverte aux autres et sociable. Nous aussi.

Qu’est-ce que l’arrivée de Romy vous a apporté?

Du poil partout! Du poil sur le divan; du poil dans la balayeuse; du poil! (Rire) Plus sérieusement, elle est arrivée comme un nouvel enfant. Elle nous a apporté du bonheur.

À propos de Pierre Gendron