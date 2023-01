Port de Montréal: les activités en hausse, après deux années en baisse

Le Port de Montréal affiche une hausse de 5,4 % de ses volumes par rapport à l'an dernier, selon des données préliminaires dévoilées par l’Administration portuaire de Montréal (APM).

Au total, 35,9 millions de tonnes de marchandises sont passées par les installations portuaires en 2022. Les deux années précédentes avaient été beaucoup plus tranquilles en raison des bouleversements engendrés par la pandémie de la COVID-19. Des baisses marquées des volumes de marchandises avaient ainsi été remarquées.

Le secteur du grain est celui qui a connu la plus forte reprise avec une hausse de 18,7 % après une année 2021 difficile en raison des sécheresses. La récolte de 2022 s'annonce comme l'une des meilleures des dernières années, selon l’APM.

«Dans la grande désorganisation causée par la pandémie, nous avons tous pris conscience de l'existence et de l'importance des chaînes d'approvisionnement et de la nécessité de restructurer celles-ci. Le Port de Montréal et ses partenaires peuvent contribuer à rendre cela possible, avec notamment le développement de notre grand projet de terminal à conteneurs à Contrecoeur», a indiqué Martin Imbleau, président-directeur général de l’APM, par voie de communiqué.

Le retour des croisières a aussi retenu l’attention en 2022. Pas moins de 37 000 passagers ont transité par les terminaux de Montréal.