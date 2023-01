Quand laisser du pourboire et combien? Les Canadiens ne s'entendent pas

Quand laisser du pourboire et combien en donner? Ces questions ne font pas consensus entre les Canadiens d’après un nouveau sondage de Research Co.

Un tiers des Canadiens (33 %) pensent que les serveurs de nourriture méritent un pourboire dans toutes les situations, même si le service qu’ils ont offert était mauvais. Au contraire, un peu plus de trois Canadiens sur dix (31 %) disent qu'ils ne laisseraient aucun pourboire s'ils recevaient un service inférieur à la moyenne dans un restaurant avec service à table lorsque leur serveur n'est clairement pas occupé.

Du pourboire pour la nourriture à emporter ?

Doit-on laisser un certain montant supplémentaire lorsqu’on fait préparer son repas pour le ramener à la maison ou qu’une commande dans un restaurant sans service aux tables ? Ces questions ne font pas non plus l’unanimité selon les résultats obtenus dans le sondage de la firme canadienne.

Plus de la moitié des Canadiens (53 %) affirment ne jamais donner de pourboire lorsqu'ils visitent un casse-croûte où ils emportent leur repas, et plus de deux sur cinq ne laissent jamais de pourboire lorsqu'ils visitent un restaurant de style cafétéria (49 %), un restaurant où ils commandent d'aller chercher eux-mêmes la nourriture (48 %) ou un café (43 %).

Quoi qu’il en soit, une majorité de la population (70 %) est d’accord avec le fait que «les serveurs alimentaires ne peuvent pas s'en sortir uniquement avec leur salaire, il est important de leur donner un pourboire.»

L’étude a été menée en ligne menée du 10 au 12 décembre dernier auprès de 1 000 adultes au Canada.