«Bye Bye 2022»: les sketches et personnages les plus appréciés du public

Depuis la diffusion du Bye Bye 2022, les spectateurs commentent majoritairement favorablement la populaire revue humoristique de fin d’année. Le Journal a recensé les acteurs, leurs personnages ainsi que les sketches mentionnés comme les plus appréciés sur les réseaux sociaux depuis samedi.

Le Bye Bye 2022 mettait en vedette les comédiennes Guylaine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse ainsi que les humoristes François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Patrick Huard. Plusieurs personnalités connues sont aussi venues faire de comiques passages éclairs tel Louis-Josée Houde, Bruno Blanchet, Pierre Brassard, Claude Legault, François Pérusse et Julie Perreault.

Première étoile

En surfant sur les réseaux sociaux, il semble que l’étoile de match de cette 54e édition - réalisée par Simon-Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance - revienne à Pierre-Yves Roy-Desmarais. L’humoriste de 28 ans, qui a livré une chanson comique lors des deux Bye Bye précédents, en était à sa première présence au sein du noyau central de comédiens.

Les internautes ont salué ses interprétations de l’humoriste imitateur Stéphane Rousseau dans la série STAT, de l’excentrique animateur d’OD Jay Du Temple (mention spéciale à la fameuse camisole qui avait été tricottée par Safia Nolin!), de Sébastien Delorme dans la série Indéfendable (rebaptisé Indélogeable) et du séduisant Ovila Pronovost dans la version actualisée des Filles de Caleb censuré cette année par la plateforme Netflix.

« Clairement la star révélée de ce Bye Bye! Quelle polyvalence, bravo ! » a écrit Maggie, une internaute.

Justin Trudeau et Gregogy Charles

L’un des sketches semblant avoir fait l’unanimité auprès du grand public est celui dans lequel Simon-Olivier Fecteau et Normand Brathwaite personnifiaient Justin Trudeau et Gregory Charles au piano, chantant des pièces totalement inappropriées dans diverses situations et divers endroits du monde. Un clin d’œil à leur session de chant à Londres lors de la semaine des funérailles de la Reine Elizabeth II. « Ça, j’ai ri très fort! », a pris le temps d’écrire Guy A Lepage.

Émilie Bordeleau, Indélogeable et la vapoteuse de Tulum

Sarah-Jeanne Labrosse, 31 ans, a avoué lors de l’émission Making of ressentir une pression supplémentaire du fait de ne pas détenir de formation en humour. « Dans le making of du Bye Bye, je t’ai entendu dire que ça te stressait, car tu n’as pas de formation, a écrit une internaute surnommée lecturesdeKathia. Laisse-moi te dire que tu n’en as clairement pas besoin! J’ai adoré chacune de tes imitations... »

Le public a notamment vanté son interprétation d’Émilie Bordeleau, du personnage d’Anne-Élisabeth Bossé dans Indélogeable et de la fameuse vapoteuse de Tulum dans l’avion de Top Gun (rebaptisé Top Connes). « T’étais franchement excellente !!! Julie Snyder et Emilie Bordeleau entre autres : parfaiiiite! », a partagé une téléspectatrice sur Instagram.

Le retour de Rogatien et un surprenant Rambo

Patrick Huard, 54 ans, a fait le bonheur de ses admirateurs en remettant la casquette légendaire de Rogatien, son populaire personnage de chauffeur de taxi qui n’a pas la langue dans sa poche dans l’un des numéros les plus mentionnés sur les réseaux.

Ce retour a d’ailleurs rendu possible une apparition qu’on a d’abord cru bien réelle, soit celle de Rambo Gauthier interprété par Marc-André Grondin (il aura fallu regarder l’émission Making of pour en avoir le cœur net!) « Je pensais que c’était le vrai pour un bout et je ne sais plus quoi m’a fait douter que c’était toi, a écrit un certain ig_louly. Et j’ai eu la confirmation après, dans les coulisses. C’est fou, c’est le meilleur maquillage. »

Une belle mention spéciale qui a dû surprendre Sarah-Jeanne Labrosse qui ignorait que son amoureux ferait une apparition dans le Bye Bye.

Patrick Huard en Éric Duhaime a aussi beaucoup fait réagir. Ce dernier a même publié une capture d’écran du personnage interprété par Huard sur Twitter en demandant à ses abonnés « Trouvez-vous qu’il me ressemble? Oui? Non? » Les commentaires qui s’en suivent ne sont, disons, pas toujours éloquents.

Les frasques de Hockey Canada

Guylaine Tremblay a maintes fois été félicitée pour son personnage de mère de joueur de hockey s’emportant contre un représentant de Hockey Canada au sujet du fonds dédié aux paiements de règlements visant à faire taire les victimes de harcèlement et de viol par les joueurs. « Coup de cœur (...) pour Guylaine Tremblay en mère qui pète sa coche », a écrit Alain Leclerc.

La comédienne de 62 ans a aussi repris son imitation de Guillaume Lemay-Thivierge venu gâcher les dernières paroles de la Reine agonisant dans son lit.

Un barbu sans barbe

Le dernier et non le moindre, l’humoriste François Bellefeuille, a réussi tout un coup d’éclat en rasant complètement sa fameuse barbe pour personnifier de manière très efficace l’animateur du Monde à l’envers, Stéphan Bureau. « Le barbu pas de barbe on a beaucoup aimé ici! », a écrit une admiratrice. C’est que l’humoriste de 46 ans ressemble à l’animateur comme deux gouttes d’eau sans sa grande barbe poivre et sel! Le sketch sur les enfants (et le bébé) travailleurs a aussi bien plu aux spectateurs.

