Céline ignorée

En écartant Céline Dion de son palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps, qui consacre Aretha Franklin, le magazine Rolling Stone a mis les admirateurs de l’artiste québécoise en furie sur les réseaux sociaux.

Les amateurs de la diva québécoise n’acceptent pas du tout cette décision. Une omission, selon eux, qui est inexcusable.

Sur Twitter, la chanteuse canadienne Jann Arden a souligné que Céline Dion devait être présente sur ce palmarès. « Point final », a-t-elle ajouté.

« Rihanna ne devrait même pas être sur ce classement. On la retrouve devant Michael Jackson, Usher, Anita Baker et Patti LaBelle. Et Céline Dion n’est même pas sur cette liste. On devrait déposer des accusations à l’endroit de cette compagnie », a fait savoir Childless Gambino, de Chicago.

Pour Eugénie Lépine-Blondeau, animatrice et chroniqueuse culturelle à ICI Radio-Canada, c’est objectivement et absolument inconcevable. « Qu’on l’aime ou non, on ne peut nier le talent immense, l’agilité vocale, la réussite et l’influence de Céline Dion dans le monde », a-t-elle fait savoir sur Twitter.

« Sans Céline Dion, le classement n’a plus aucune crédibilité... », précise CelineDionFansFrance.

Des oubliés

MsBizLady exige, elle, d’avoir les noms de chaque personne qui a établi ce classement.

« On peut argumenter sur le fait que la musique de Céline Dion n’est pas votre tasse de thé et c’est correct. C’est aussi possible de débattre sur le fait que les chansons de Céline ne sont pas appropriées pour la génération de Billie Eilish et c’est correct ça aussi. Mais dire que Céline Dion ne fait pas partie des grandes voix de tous les temps est inconcevable », a fait remarquer le journaliste culturel Rama Tampubolon, du site Rama’s Screen, sur Twitter.

Ashton Pittman, lui, parle d’un crime contre l’humanité. « Je téléfone à la police », a-t-il écrit en « français » sur Twitter.

On note aussi l’absence de Madonna, de Pink, de Cher, de Janet Jackson, de Judy Garland, de Nat King Cole, de Dionne Warwick et d’Annie Lennox du côté des oubliés.

Les voix féminines de Chaka Khan (29e), de Minnie Riperton (65e), de Rihanna (68e), d’Emmylou Harris (79e), de Stevie Nicks (93e), de Taylor Swift (102e), de Fiona Apple (111e), de Chrissie Hynde (114e), de Courtney Love (130e), de Christina Aguilera (141e), de Carrie Underwood (158e), de Sylvester (169e), de Marianne Faithfull (173e), de Lana Del Rey (175e), de SZA (180e), de Karen O (184e), de Bonnie Raitt (187e), de Kelly Clarkson (194e) et de Billie Eilish (198e) se retrouvent devant celles de la chanteuse originaire de Charlemagne.

Quatre artistes canadiens se retrouvent dans le palmarès de Rolling Stone. Il y a Joni Mitchell (50e position), Leonard Cohen (103), The Weeknd (110) et Neil Young (133). Françoise Hardy est la seule représentation française au 162e rang.

Plusieurs critères évalués

Le palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps de Rolling Stone, mis en ligne le 1er janvier 2023, fait suite à un exercice semblable qui avait été effectué pour la première fois en 2008.

Céline Dion était aussi absente sur cette liste où l’on retrouvait 100 vocalistes.

Bâti par l’équipe de Rolling Stone et ses collaborateurs, ce palmarès n’est pas centré sur la qualité des voix et les prouesses vocales. L’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue et l’étendue de l’héritage musical sont les facteurs qui ont permis d’établir ce classement.

Il y a eu des dégringolades et certains, comme Art Garfunkel, Jim Morrison, Tom Waits, Don Henley et Steven Tyler, ont perdu leur place dans le classement.

Il consacre Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey dans les cinq premières positions. On retrouve ensuite Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green pour compléter le top 10.

On constate, en parcourant ce palmarès, l’arrivée de jeunes chanteurs et chanteuses issus de la nouvelle génération et aussi une ouverture sur le monde avec la présence d’artistes étrangers. Ce que l’on ne retrouvait pas dans le palmarès de 2008.

Les Aaliyah (40e position), Ariana Grande (43e), Taylor Swift (102e), Lana Del Rey (175e), SZA (180e), Billie Eilish (198e) et Rosalia (200e) font leur entrée dans ce top 200.

Du côté des artistes étrangers, on en retrouve plus d’une vingtaine avec Celia Cruz (18e), Miriam Makeba (53e), Umm Kulthum (61e), Rihanna (68e), Youssou N’Dour (69e), Héctor Lavoe (73e), Nusrat Fateh Ali Khan (91e), Vicente Fernandez (95e), Erykah Badu (115e), IU (135e), Fela Kuti (188e) et autres. Jung Kook de BTS est en 191e position.

Évolution du Top 20 du Rolling Stone

2008

Aretha Franklin Ray Charles Elvis Presley Sam Cooke John Lennon Marvin Gaye Bob Dylan Otis Redding Stevie Wonder James Brown Paul McCartney Little Richard Roy Orbison Al Green Robert Plant Mick Jagger Tina Turner Freddie Mercury Bob Marley Smokey Robinson

2023