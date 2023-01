Connor Bedard: le but qui ferait tomber les records...

HALIFAX | On ne réalise probablement pas encore toute l’étendue de ce que Connor Bedard est en train d’accomplir au Championnat mondial de hockey junior.

L’attaquant de 17 ans est en train de réécrire, littéralement, le livre des records canadiens à ce tournoi et pourrait même, d’ici la fin de la compétition, s’attaquer à certaines des marques absolues de l’événement.

Chose certaine, son prochain but sera historique, à plusieurs niveaux.

Avant d’affronter la Slovaquie, lundi soir, en quarts de finale, Bedard détient le record pour le plus grand nombre de buts inscrits en carrière par un joueur canadien au Mondial junior, avec 14, ce qui le place à égalité avec Jordan Eberle. Il détient également le record pour le plus de points en carrière par un hockeyeur né au Canada, avec 31, à égalité avec Eric Lindros.

«Détruis-le !»

Ce dernier, d’ailleurs, n’a pas hésité à souhaiter à Bedard de briser sa marque, dimanche, sur Twitter.

« Bonne année ! Ne fais pas que battre le record, Connor Bedard, détruis-le ! Gagne le tournoi. Go Canada! #MondialJunior », écrivait-il sur Twitter.

Happy New Year! Don’t just break the record Connor Bedard, smash it! Win the tournament. Go Canada! #WorldJuniors — Eric Lindros (@88EricLindros) January 1, 2023

« C’est plutôt cool de savoir qu’il sait qui je suis, a réagi Bedard après coup. C’est incroyable. C’est incroyable de savoir qu’il veut que je batte le record et il me reste quelques matchs donc on verra si je peux le faire. »

Et ce ne sont pas les seules marques qui sont à sa portée. Avec 18 points dans le tournoi jusqu’à présent, son prochain le placerait au premier rang de tous les temps pour le nombre de points dans un seul tournoi chez les joueurs canadiens. Pour l’instant, il partage la marque avec Dale McCourt et Brayden Schenn. Il deviendrait aussi le joueur de moins de 18 ans le plus productif de l’histoire du Mondial junior dans un tournoi donné puisqu’il s’agit d’une autre marque qu’il partage présentement avec Jaromir Jagr qui avait aussi récolté 18 points en 7 parties en 1990.

Pas de cadeaux pour les slovaques

Les Slovaques seront la première équipe à tenter de freiner l’élan du talentueux no. 16 canadien, lundi soir.

Lors du seul match entre les deux formations, une rencontre préparatoire que le Canada avait gagné 6-1, Bedard n’avait non seulement pas marqué mais aussi pris quatre pénalités mineures dans le match.

« On a pu voir que son état d’esprit n’était pas très bon, mentionnait l’attaquant slovaque Robert Baco à TSN. Ce dernier affronte Connor Bedard dans la WHL, lui qui porte les couleurs des Warriors de Moose Jaw.

« On se connait bien et on a déjà eu quelques prises de bec dans le passé. Je suis prêt pour lui et je vais garder un œil dessus. C’est un joueur très habile, qui manie bien la rondelle et qui a un bon sens du jeu. On doit jouer physique contre lui, c’est la seule façon de l’arrêter. »

Même son de cloche pour le défenseur Simon Nemec, qui devrait avoir la mission de freiner Bedard lundi soir.

« C’est un bon joueur mais le jeu physique n’est pas fait pour lui. »

Les records à la portée de Connor Bedard

Plus de buts en carrière pour un joueur canadien

Record précédent : 14 (Jordan Eberle)

Bedard : 14

Plus de points en carrière pour un joueur canadien

Record précédent : 31 (Eric Lindros)

Bedard : 31

Plus de points en un seul tournoi pour un joueur canadien

Record précédent : 18 (Dale McCourt, Brayden Schenn)

Bedard : 18

Plus de points pour un joueur de moins de 18 ans en un seul tournoi

Record précédent : 18 (Jaromir Jagr)

Bedard : 18

Plus de mentions d’aide en un seul tournoi pour un joueur canadien

Record précédent : 12 (Jason Allison)

Bedard : 12