Convoi 2.0 : les plans de rassemblement à Winnipeg annulés

Le convoi de la liberté 2.0 prévu à Winnipeg du 17 au 20 février a été annulé par son organisateur à cause de « failles de sécurité » et « attaques » envers lui-même et son équipe.

Le fondateur de Canada Unity, James Bauder, avait initialement prévu un rassemblement de quatre jours à Ottawa, mais a ensuite déclaré qu'il serait déplacé à Winnipeg.

Dans une longue publication Facebook partagée le 31 décembre, il explique les motifs qui l’ont convaincu d’annuler totalement l'événement.

«La principale raison de l'annulation du Convoi de la liberté 2.0 est que, depuis que j'ai annoncé officiellement les plans de ramener le Convoi de la liberté 2.0 officiel dans la région d'Ottawa pour une réunion de 4 jours, j'ai eu plusieurs failles de sécurité et des attaques personnelles contre moi et d'autres membres de Canada Unity », a-t-il annoncé.

«En raison de multiples atteintes à la sécurité, le convoi officiel de la liberté de l'unité du Canada ne sera PAS impliqué à quelque titre que ce soit avec d'autres organisateurs d'événements similaires sur le thème du convoi prévu à Ottawa, Winnipeg, Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina, ou Québec ou n'importe où ailleurs au Canada d'ailleurs», a précisé James Bauder.