En Floride, l’afflux de migrants cubains entraîne la fermeture d’un parc national

Le parc national des Dry Tortugas, un groupe d’îles situé à l’ouest de la Floride, restera fermé jusqu’à nouvel ordre en raison du nombre croissant de bateaux arrivant de Cuba, ont annoncé lundi les autorités américaines.

La région isolée, connue pour l’historique Fort Jefferson, se trouve à 110 kilomètres à l’ouest de Key West, la ville la plus méridionale de Floride, et à un peu plus de 160 kilomètres au nord de La Havane, la capitale cubaine.

Le parc « sera temporairement fermé au public pendant que les forces de l’ordre et le personnel médical évalueront, soigneront et coordonneront le transport vers Key West d’environ 300 migrants arrivés dans le parc ces deux derniers jours » a déclaré dimanche le service américain des parcs nationaux dans un communiqué.

« Comme ailleurs dans les Florida Keys, le parc a récemment connu une augmentation du nombre de personnes arrivant par bateau de Cuba et débarquant sur les îles du parc national des Dry Tortugas », a-t-il ajouté.

Cuba, qui affronte sa pire crise économique depuis les années 1990, a vu un nombre record de ses résidents fuir vers les États-Unis en 2022, bien que la plupart d’entre eux arrivent dans le pays par voie terrestre via le Mexique.

Des milliers de migrants font néanmoins le voyage risqué en bateau vers la Floride, où beaucoup sont interceptés par les garde-côtes américains ou détenus par les autorités à leur débarquement.

De début octobre à fin décembre 2022, les garde-côtes américains ont arrêté plus de 3 700 Cubains.

Un grand nombre de personnes sont mortes en tentant la traversée maritime, dont cinq en octobre lorsque leur bateau est entré en collision avec un navire exploité par les gardes-frontières cubains.

Le parc national des Dry Tortugas a fait savoir que lorsque des migrants arrivent, « les premiers intervenants fournissent de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux de base jusqu’à ce que le ministère de la Sécurité intérieure arrive et prenne la direction des opérations. »

Le communiqué précise que le parc devrait être fermé pendant plusieurs jours.