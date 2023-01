Iran: le journaliste dissident Keyvan Samimi toujours incarcéré (famille)

Le militant et journaliste iranien Keyvan Samimi, incarcéré depuis décembre 2020, est toujours en détention, a déclaré lundi à l'AFP sa famille, démentant sa libération annoncée la veille par un média local.

Dimanche, le quotidien réformateur Shargh avait fait état de la libération du journaliste âgé de 73 ans, condamné à trois ans de prison pour «complot contre la sécurité nationale».

Sa famille a annoncé lundi à l'AFP que M. Samimi n'avait pas été libéré et qu'il purgeait sa peine dans la prison de Semnan, à plus de 200 km à l'est de Téhéran.

Le journaliste avait été autorisé en février 2022 à rentrer chez lui en raison d'ennuis de santé.

Toutefois, il avait été renvoyé en prison en mai après avoir été accusé d'activités contre la sécurité nationale durant sa libération provisoire, avait alors indiqué l'agence de presse Mehr.

En décembre, il avait publié depuis la prison un message de soutien au mouvement de contestation en Iran, déclenché après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des moeurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique.

M. Samimi a été emprisonné à plusieurs reprises avant et après la Révolution islamique de 1979.

Dimanche, le quotidien Shargh a annoncé l'arrestation de l'un de ses journalistes, Milad Alavi, après sa convocation le matin par la justice.

Le journal avait publié en décembre une liste de près de 40 journalistes et photojournalistes arrêtés en Iran en lien avec la contestation.