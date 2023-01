Les sports de neige tombent à l’eau

Les températures bien au-delà des normales de saison rendent un grand nombre de patinoires et de pistes de ski de fond impraticables, au grand dam de plusieurs familles en quête d’activités hivernales à une semaine de la fin des vacances scolaires.

« C’est difficile de trouver des choses à faire dehors. D’habitude, on fait du ski de fond, mais il n’y a pas de neige », lance Alexandra Rodriguez, qui a épluché les options avant de se résoudre à venir marcher sur le mont Royal avec sa fille de 9 ans, Celeste.

« On voulait glisser, mais ce ne sera pas possible », soupire un peu plus loin Ana Calderon, en direction de la patinoire avec son conjoint, sa fille de six ans et son chien.

Après trois jours à regarder des films à la maison, la famille a décidé de sortir prendre l’air malgré la grisaille et les sentiers à moitié couverts de glace.

Réfrigérée, la patinoire du lac des Castors était l’une des seules ouvertes dans la métropole lundi, avec celles du Vieux-Port et de l’esplanade Tranquille, au Quartier des spectacles.

Quant aux pistes de ski de fond, elles étaient impraticables dans tous les parcs montréalais. Les plus déterminés ont dû se rendre jusqu’à Val-David, dans les Laurentides, pour trouver un endroit où pratiquer leur sport préféré.

À la merci de dame Nature

Les amateurs de ski de fond n’étaient pas mieux servis à Québec.

« On est toujours à la merci de dame Nature. Il faudrait de la nouvelle neige pour tracer les pistes. Là, c’est vraiment un fond glacé », déplore Pascal Raymond, directeur général du Groupe Faune et de la Base de plein air de Sainte-Foy.

Il souligne que la randonnée pédestre et le disc golf sont possibles malgré la météo et que la base prévoit commencer la trottinette des neiges et la pêche sur glace sous peu.

De son côté, le parc régional du Domaine-Vert, dans les Basses-Laurentides, est complètement fermé depuis vendredi.

« Même les pistes de marche on les a fermées parce que c’est trop mou et ça fait des trous », explique le directeur général Sébastien Lalonde.

En fonction depuis 12 ans, il affirme ne jamais avoir dû fermer le parc pour une aussi longue période en début de saison.

« C’est trop dangereux. On est dans une situation où on ne peut pas passer avec l’équipement d’entretien, sinon on va écraser le fond de neige qui nous reste », ajoute le président de l’Association des parcs régionaux du Québec, Stéphane Michaud.

Les stations de ski sont prêtes

Si les caprices de dame Nature ont forcé la fermeture de quelques stations de ski alpin les 31 et 1er janvier, la plupart accueillaient de nouveau les skieurs lundi.

« On a toujours des redoux, que ce soit en début, en milieu ou en fin de saison. Les stations sont habituées et sont bien équipées avec des canons à neige », indique Josée Cusson, directrice des communications et du marketing à l’Association des stations de ski du Québec.

Elle espère que les températures plus froides annoncées jeudi permettront d’augmenter encore plus le domaine skiable.