L’univers des possibles à Singapour

Cité-État au sud de la Malaisie, Singapour est un heureux mélange de modernité, de design en tous genres et de culture culinaire unique. Tour d’horizon d’une destination extraordinaire.

De superbes arbres

Catherine Lefebvre

De l’autre côté de la baie se cache le paysage emblématique de Singapour : les « Super Trees » du parc Gardens By The Bay. Ces grandes structures en forme d’arbres, dont les troncs sont garnis de végétaux, donnent l’impression d’être dans un monde de géants. Une passerelle en hauteur relie ces arbres entre eux. De là-haut, la vue sur l’horizon de Singapour est imprenable. Sur place, deux dômes, le «Cloud Forest» et le «Flower Dome» abritent des plantes de diverses origines. Ces immenses serres renferment de magnifiques jardins à l’image des différents écosystèmes dans le monde. L’atmosphère est si magique que l’exposition «Avatar: The Experience» y est présentée du 28 octobre 2022 au 31 mars 2023.

Catherine Lefebvre

gardensbythebay.com.sg, avatartheexperience.com

Plonger dans l’histoire

Le Musée national de Singapour est une sorte de condensé historique à partir de la colonisation britannique. De l’arrivée de Sir Thomas Stamford Raffles à l’obtention de l’indépendance le 9 août 1965, en passant par l’occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une salle est aussi dédiée au travail important de William Farquhar, connu comme le premier résident et commandant du Singapour moderne de 1819 à 1824, à propos du recensement de la faune et de la flore locales. Plusieurs espèces sont présentées dans les dizaines aquarelles dans la pièce mettant en vedettes des spécimens d’oiseaux, de fruits et de plantes uniques à la péninsule malaisienne.

nhb.gov.sg/nationalmuseum

L’appel des foires alimentaires

Catherine Lefebvre

S’il y a très peu de cuisine de rue à Singapour, les foires alimentaires sont la référence en matière de cuisine locale à prix très abordables. Le Maxwell Hawker Center situé dans le quartier chinois – un endroit incontournable à visiter – est connu pour son riz au poulet à la hainanaise, si bien que l’un des kiosques qui le servent s’est mérité une reconnaissance de Bib gourmand au Guide Michelin. Les adeptes de soupes seront ravis par la laksa, l’une des soupes typiques de Singapour à base de lait de noix de coco et de sambal, une pâte de piment fort parfumé à souhait.

La splendeur de la Petite Inde

Catherine Lefebvre

La communauté indienne de Singapour représente environ 10% de la population locale. Le quartier Little India est d’ailleurs l’un des quartiers les plus anciens de la cité-État. Les maisons colorées, dites « shophouses », auparavant utilisées comme commerce au rez-de-chaussée et domicile à l’étage au-dessus, signent l’architecture du secteur. D’agréables effluves de fleurs, d’épices et d’encens embaument les rues. Des marchands conçoivent de magnifiques colliers floraux, servant habituellement d’offrande aux divinités hindoues. Sans surprise, on y mange aussi très bien. Le restaurant familial The Banana Leaf Apollo en est un bon exemple. Comme son nom l’indique, une feuille de banane tapisse le fond dans l’assiette sur laquelle on dépose du riz à volonté. Dans la salle à manger, un serveur passe de table en table pour offrir les deux plats en sauce du jour, aussi servis à volonté, en plus d’un menu à la carte varié et délicieux.

thebananaleafapolo.com

Du design, c’est tout

La rue Orchard est l’artère principale des grands noms de la mode. De Prada à Louis Vuitton en passant par Hermès, ils y sont tous. Pour découvrir plus de 100 créateurs locaux, la boutique Design Orchard est tout indiquée pour dénicher des trouvailles originales, allant des vêtements griffés aux bijoux, en passant par les accessoires de cuisine. Les artistes et artisans ont aussi accès à des espaces de création communs et d’exposition pour lancer leurs nouvelles créations.

designorchard.sg

Grand Prix de nuit

Catherine Lefebvre

Le Grand Prix de Singapour est l’un des plus convoités et attendus de la saison de Formule 1. Les adeptes ont pu le retrouver cet automne, après deux ans de pause forcée. L’événement se déroule au cœur du centre-ville, en soirée. Comme il a lieu à la fin septembre, il comporte de nombreux défis pour les pilotes, notamment en raison des orages fréquents à cette période de l’année. Les amateurs qui préfèrent le confort peuvent regarder la course à partir de leur chambre d’hôtel, comme au sublime Mandarin Oriental, situé à l’intérieur du circuit. On peut y voir parfaitement les virages 19, 20 et 21, en plus de la section du circuit longeant Marina Bay.

singaporegp.sg, mandarinoriental.com

INFOS PRATIQUES

PHOTO COURTOISIE

Pour s’y rendre

Air Canada relie directement Montréal et Tokyo trois fois par semaine. Ensuite, Singapore Airlines prend le relai pour vous transporter à bon port. www.aircanada.com

COVID-19 et règles d’entrée

Depuis la fin août 2022, la quarantaine n’est plus exigée aux voyageurs. Les touristes pleinement vaccinés n’ont qu’à présenter une preuve de vaccination et remplir leur carte d’arrivée en ligne, avant leur départ. Pour les règles pour les voyageurs non vaccinés et autres détails: www.ica.gov.sg.

PHOTO COURTOISIE

Notre collaboratrice était l’invitée de l’Office du tourisme de Singapour.