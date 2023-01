Mes prédictions 2023 sur la scène fédérale

Au début de l’année 2022, je m’étais amusé à faire des prédictions. J’avais réussi à prédire le départ de Horacio Arruda et d’Erin O'Toole.

Alors voici mes prédictions pour la prochaine année sur la scène politique fédérale:

Remaniement ministériel:

Je prédis un remaniement ministériel dans les prochaines semaines. Justin Trudeau aime bien brasser les cartes en janvier. Ce sera le temps de mettre sur les lignes de côté ceux et celles qui ne vont pas se représenter. On peut penser à Lawrence MacAulay, Carolyn Bennett et Joyce Murray. M. Trudeau devra faire une place au nouveau député de Mississauga—Lakeshore, Charles Sousa. L’ancien ministre des Finances de l’Ontario n’est pas venu à Ottawa pour siéger à côté des rideaux. De plus, il ne faudrait pas être surpris que le premier ministre nomme un nouveau ministre de la Sécurité publique. Les derniers mois ont été éprouvants pour Marco Mendicino.

Nouveau commissaire à la GRC:

L’année 2022 fut difficile pour la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki. Tout le dossier entourant le «convoi de la liberté» n’a pas donné une belle image de la GRC et de la commissaire. Durant les audiences de la commission Rouleau, on ne peut pas dire qu’elle a brillé. Son mandat se termine dans les prochains mois, il ne serait pas surprenant qu’elle ne soit pas reconduite dans ses fonctions. Avec nouveau ministre de la Sécurité publique, après un remaniement en janvier, il serait tout à fait légitime de nommer un nouveau patron à la GRC.

Élections générales:

On dit que notre sport national est le hockey, mais on se trompe! Ce sont les élections. Même si Justin Trudeau a dit dans ses entrevues de fin d’année qu’il n’y aura pas d’élections en 2023, on ne doit pas prendre ça comme une garantie. Le premier ministre n’allait pas dévoiler son jeu à ce moment-ci. Avec un gouvernement minoritaire, M. Trudeau n’a pas le choix d’avoir des conjonctures favorables devant lui. S’il peut mettre la main sur une majorité, le chef libéral ne laissera pas passer l’occasion. Préparez-vous, les élections s’en viennent!