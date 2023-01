Nouvel An: Guy Laliberté de retour avec son décor fou dans une vidéo

De retour avec sa nouvelle folie, Guy Laliberté a souhaité la bonne année à ses abonnés Instagram dans un décor amphibien.

De retour avec son décor fou rempli de grenouille qui lui avait permis en février dernier de faire mousser son nouveau projet, le fondateur du Cirque du Soleil a tenu à souhaiter «a super frogy year».

Le personnage de Jee la grenouille est née du fait qu’il s’est fait souvent qualifier de «frog» en raison de ses origines québécoises francophones. Guy Laliberté s’était amusé à incarner ce personnage, il y a presque un an avant d’annoncer le 22 février son nouveau projet: «phygital», cette expérience immersive qui combine le physique et le digital développé par Hanai World.

Ce nouveau projet mise sur le métavers qui relie le réel et le virtuel dans ce qu’on appelle la réalité mixte. Encore une fois, il fait équipe avec des artisans québécois, mais aussi internationaux pour la création de cette nouvelle plateforme.

Rappelons qu’en 2015 l’homme d’affaires avait cédé le Cirque du Soleil pour une somme de 1,5 milliard $. Ce n’est toutefois qu’en 2020, juste avant la pandémie, qu’il a vendu ses dernières actions de l’entreprise à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour 75 millions $ US (100 millions $ CAN).

La CDPQ avait d’ailleurs été critiquée pour cet investissement dont la valeur est à zéro aujourd’hui en raison de la COVID-19.

«Aucun fait ne validait [en février] la possibilité d’une pandémie», a mentionné le grand patron de la CDPQ, Charles Émond, en commission parlementaire en 2020. Il a également précisé qu’au moment de la transaction il était impossible de savoir que le Cirque du Soleil serait forcé d’annuler tous ses spectacles à travers le monde.