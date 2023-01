Nouvel An: que souhaiter de plus à part... de l'amour?

Que souhaiter de plus pour le Nouvel An que de l’amour? Cependant, même si ce souhait se retrouve sur toutes les lèvres, la question est de savoir de quoi parle-t-on au juste lorsque l’on parle d’amour?

D’un point de vue scientifique, l’amour n’existe pas. Il s’agit d’abord et avant tout d’un concept qui n’existe que dans l’esprit conditionné des gens qui affirment en faire l’expérience. L’argent, les vacances, le temps, la santé, une belle voiture, voilà des choses objectives souhaitables qui peuvent être mesurées et quantifiées. Mais l’amour? Non.

En fait, nous sommes dans l’erreur de penser que l’amour est une réalité observable, immuable et tangible. Tout au contraire, l’amour est une expérience subjective et personnelle qui n’a de sens que dans l’esprit des gens qui disent l’éprouver. Autrement dit, l’amour est un acte de foi. Tels des croyants marqués par une rencontre avec Dieu, les personnes qui trouvent l’amour sont persuadées de la véracité de leurs expériences sans pour autant pouvoir le prouver objectivement.

Le paradoxe de l’amour

Il est clair que pour un esprit cartésien, l’amour est une expérience subjective et unique à chacun. Mais ce qui est encore plus clair, c’est que malgré son caractère idiosyncrasique (c.-à-d. prédisposition particulière qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à l'influence de ses expériences), l’amour est une expérience qui est partagée par tous les humains de la terre. Voilà le paradoxe ! Comment une expérience aussi personnelle et unique peut-elle être à la fois, commune à tous les humains ? Cela dépasse l’entendement.

Ce qui est invisible pour les yeux

Avez-vous remarqué à quel point notre vie était régulée par des réalités tangibles et observables (ex. compte bancaire, type de voiture, grandeur de notre maison, etc.) ? Nous sommes constamment sollicités par des événements externes qui donnent un sens à notre vie et qui tempèrent nos états de bien-être. Or, lorsque nous remettons notre bien-être entre les mains de ces événements tangibles, nous ne faisons que nous fragiliser et nous insécuriser car nos possessions matérielles sont elles-mêmes instables, temporaires et imprévisibles.

À l’inverse, les personnes qui ont l’habitude de s’ouvrir à l’importance de la réalité cachée (tel un sentiment amoureux), cette réalité immatérielle et invisible à l’œil nu, réalisent que la vie ne tient qu’à un fil et qu’elle est précieuse. Ils comprennent l’importance de profiter de ce qu’ils possèdent déjà, de se complaire dans les « petites choses » du quotidien, de vivre des moments heureux, loin des conflits et des disputes de compétitivité.

Ils comprennent aussi l’importance de faire vivre des moments heureux à ceux qu’ils côtoient (l’essence même d’aimer). Voilà pour eux, le vrai sens de la vie. En fait, ces personnes ont compris que tout ce qui rend heureux est invisible pour les yeux.

C’est pourquoi il faut apprendre à aimer en ces temps de Nouvel An. Nous avons avantage à mieux comprendre et à apprécier cet univers caché en nous. Cet univers inconscient régulé par nos émotions qui est la source principale de notre bien-être. Dans cet esprit, nous pouvons donc réellement nous souhaiter de l’amour en ce temps de fêtes, et bien au-delà.

Frankie Bernèche, Ph.D.

Professeur de psychologie

Cégep St-Jean-sur-Richelieu