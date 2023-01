Santé et sommeil: comment éviter l’insomnie

L’insomnie est un fléau pour plusieurs personnes, mais de simples petits changements au quotidien peuvent aider à mieux dormir, selon des experts.

Il est difficile pour le système nerveux central de se reposer pour une bonne nuit de sommeil. En effet, l’humain s’est développé, à travers l’évolution, pour «combattre facilement» le sommeil, a expliqué au «National Post» Judith Davidson, psychologue clinicienne et chercheuse sur le sommeil à l’Université Queen’s.

Elle ajoute qu’initialement c’était en raison de la menace des prédateurs nocturne que l’humain a appris à dormir avec un œil ouvert, mais qu’aujourd’hui une simple excitation émotionnelle suffit pour interférer avec le sommeil.

Que ce soit en raison du travail, de l’école, des finances ou même des enfants, on s’inquiète de ne pas dormir. «Nous avons tous des nuits blanches dans ces conditions», a mentionné la psychologue. Selon Mme Davidson, cette situation est réversible lorsqu’on change les schémas et les comportements qui maintiennent l’insomnie, comme, par exemple, la peur d’être épuisé le lendemain.

Au pays, environ 50 % des adultes ont des troubles liés au sommeil et entre 5 et 10 % font de l’insomnie sévère, selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada. Dans les cas plus graves, les personnes sont épuisées, irritables et ont des pensées embrouillées.

Les croyances peuvent nuire

Dans certains cas, l’insomnie est alimentée par de fausses croyances sur le sommeil. Bien qu’il soit vrai que les personnes qui dorment moins sont plus fatiguées, il n’y a pas de définition précise de ce qu’est le sommeil «normal».

«Lorsque vous insistez trop sur le fait que vous avez besoin de huit heures de sommeil pour bien fonctionner dans le jour, cela augmente la pression pour avoir cette quantité de sommeil», a expliqué Charles Morin, psychologue à l’Université Laval.

Le spécialiste a également rappelé que certains sont de longs dormeurs naturels alors que d’autres sont plutôt de courts dormeurs naturels.

Dans certains cas, l’insomnie peut être provoquée par d’autres troubles de santé, tels que l’anxiété ou les douleurs chroniques. On ignore cependant lequel cause l’autre. «Tout ce qu’on sait, c’est qu’ils co-existent», a expliqué M. Morin.

Voici quelques trucs pour diminuer l’insomnie et améliorer le sommeil :

- Se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même la fin de semaine

- Faire de l’exercice régulièrement, mais pas trop tard le soir

- Éviter les siestes et utiliser la chambre à coucher uniquement pour les relations sexuelles ou pour dormir

- Avant de se coucher, éviter les gros repas, la caféine, la nicotine et l’alcool.

- Éviter la lumière pendant la nuit

Veuillez noter qu’il est recommandé de consulter si l’insomnie perdure trois mois ou plus.