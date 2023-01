GRATTON-SAUVÉ, Mariette



À Saint-Eustache, le 25 décembre 2022, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Mariette Gratton, épouse de feu Fernand Sauvé.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique, Jean-Claude (Johanne), Guy (Yolaine), feu Suzie (Jocelyn), Roselyne et Donald, ses petits-enfants : Patrick, Brigitte, Jean-François, Michaël, Joanie, Pascal, Yanick, Marie-Lyn, Marie-Ève, Catherine et David, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Huguette et Henriette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier de 12h à 15h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Les Petits-frères ou à la Fondation Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.