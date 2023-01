À Hughes de jouer!

Peut-être attachez-vous une certaine importance à cette statistique qu’on nous propose avec la fin de l’année 2022. Comme, par exemple, au cours des 12 derniers mois, une équipe comme le Canadien a présenté un différentiel de 93 buts de moins que l’adversaire. Oups...

Mais quand on suggère des statistiques couvrant une année du calendrier, j’y attache très peu d’importance. D’une part, le Canadien présente deux équipes différentes depuis le 1er janvier 2022. Il a changé sa philosophie de gestion en cours de route.

L’équipe que Dominique Ducharme dirigeait n’est pas celle que Martin St-Louis a accepté de guider à travers un nouveau processus. Les deux entraîneurs ont des visions différentes, ils ont des plans différents, et ils communiquent de façon différente.

Oublions 2022 et passons à la présente saison.

La saison 2022-23. Les décideurs avaient annoncé leur couleur pendant l’entre-saison, et aussi avant la fin de la saison 2021-22. Ils dévoilaient que le nouveau modèle d’affaires consisterait à une réorganisation de tous les départements et, évidemment, le plus important, celui au niveau de la surface de jeu.

À preuve, Artturi Lehkonen quitta pour le Colorado. Ben Chiarot prit la direction de la Floride. Il fallait donner un coup de balai. Puis, Carey Price a déclaré forfait permettant ainsi à Jeff Gorton et Kent Hughes de pouvoir mieux manœuvrer avec le plafond salarial.

Mike Matheson et Sean Monahan sont débarqués au Centre Bell. Jeff Petry a finalement quitté les lieux. Le contrat de Shea Weber a été échangé aux Golden Knights pour Evgenii Dadonov.

On insista pour bien informer les partisans que les objectifs consistaient maintenant à changer la culture de l’organisation. De privilégier le développement des jeunes espoirs de l’organisation. De s’assurer que les entraîneurs ne dérogeront pas du plan de l’entreprise.

La consigne est respectée. Sauf que le mois de décembre invite à la réflexion.

Plusieurs questionnements

Les deux derniers matchs, bref, le présent voyage qui prend fin ce soir à Nashville, sans Kaiden Guhle jusqu’à maintenant, soulèvent les interrogations.

Pourquoi le Canadien est-il aussi erratique dans son territoire ? Ne blâmons pas uniquement des jeunes défenseurs inexpérimentés. Non. Dans les circonstances, ils ont bien répondu aux attentes. Les vétérans, à l’exception de Joel Edmundson qui a un mal fou à suivre le rythme rapide de l’adversaire, ont rempli leur rôle, surtout David Savard.

Donc, comment expliquer que l’adversaire se déplace avec autant d’aisance dans le territoire du Canadien ? Je présume que l’on consacre beaucoup de travail sur le développement des jeunes joueurs, mais le jeu collectif, qu’en fait-on ? A-t-on un système de défense pour contrer l’adversaire ? Il faut croire que non devant des résultats aussi moches. Le talent c’est une chose, mais un système adéquat fait en sorte que le talent donnera des résultats concrets.

Comment expliquer que les entraîneurs n’ont pas encore réussi à dresser un plan pour tout au moins corriger les carences d’une brigade défensive incapable de s’ajuster aux attaques répétées de l’adversaire ?

Menottés

L’attaque ? Quand Cole Caufield et Nick Suzuki sont menottés, le Canadien n’a plus aucun moyen pour se sortir du bourbier dans lequel il est empêtré. Non seulement les autres patineurs ne produisent pas, mais plusieurs trichent. Ils manquent de conviction dans leur territoire alors qu’ils devraient être énergiques et aider les défenseurs.

Des changements ? Évidemment, devant l’inertie de l’attaque, devant l’incapacité des employés de soutien à remplir parfaitement leur rôle, la solution la plus simple serait de faire le ménage. Pourquoi ne pas utiliser des joueurs du Rocket ? Mais dans le concept du plafond salarial, malheureusement, les directeurs généraux doivent vivre avec l’héritage qu’on leur a laissé.

Dans les faits, quelle équipe aimerait ajouter Brendan Gallagher à ses effectifs ? Quelques-unes sans doute. Mais son contrat fait fuir tout le monde.

Qui veut de Jonathan Drouin ? Depuis trois ans, on attend la grande éclosion. Il sera un joueur de location pour les intéressés.

Qui veut de Joel Armia ? Sûrement quelques directeurs généraux seraient tentés... mais encore là, doit-on payer 3,4 millions pour un joueur qui n’a marqué aucun but cette saison ?

Qui veut de Evgenii Dadonov ? Personne.

Christian Dvorak est un cas intéressant. Des équipes pourraient utiliser ses services, surtout dans la course pour une qualification au tournoi printanier. Mais le problème demeure l’argent.

Parce qu’il est un joueur de location, Sean Monahan va attirer les regards. C’est un beau risque pour toute équipe ayant de grandes ambitions. Le prix à payer sera élevé.

Mais la haute direction aura une décision à prendre : croit-on toujours que Kirby Dach pourra remplir le rôle de deuxième centre de l’organisation ? Le doute existe. Donc, le Canadien devra dénicher un autre joueur de centre pour la prochaine saison.

Juraj Slafkovsky ? Il a 18 ans et il vit une première expérience dans le monde des professionnels. Qu’on lui donne du temps, et la haute direction a également pris ce pari.

Les deux gardiens ? Jake Allen est le Jake Allen qu’on a épié à St. Louis. Un gardien imprévisible, capable du meilleur et du pire. A-t-il encore une valeur sur le marché des transferts ? Je serais étonné.

Montembeault? Devrait-on l’utiliser plus souvent ? Mais quels sont les plans du Canadien au sujet du gardien ?

Le Canadien dispute le premier match de l’année 2023, mais dans les faits, il s’agit d’un match du calendrier régulier 2022-23, par conséquent, il s’agit d’une saison de transition et d’un repêchage des joueurs amateurs très attendu.

Un choix à surveiller...

Quand Ben Chiarot a été échangé aux Panthers de la Floride, en mars dernier, le Canadien obtenait le choix de premier tour de la formation floridienne.

Du même coup, Kent Hughes ajoutait un autre choix au repêchage à sa banque déjà bien garnie. Mais on ne rêvait pas. Il s’agit d’un choix qu’on pourra proposer dans les discussions.

Transaction intéressante

Mais voilà qu’à la mi-saison, les Panthers de la Floride occupent le septième rang de la division atlantique. Une participation aux séries éliminatoires est compromise.

Les Panthers accusent un retard de huit points sur les Penguins de Pittsburgh, l’équipe occupant le dernier rang pour une participation aux séries.

Subitement, la valeur du choix de premier tour des Panthers pourrait donner à Hughes encore plus d’espace pour bien manœuvrer avant la date limite du 3 mars.

Si la tendance se maintient, le premier choix des Panthers deviendra de plus en plus attrayant.