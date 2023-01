Billie Eilish s’est inspirée de sa carence en fer pour son dernier parfum

La chanteuse Billie Eilish s’est aventurée pour la première fois dans l’univers du parfum en novembre 2021 avec Eilish N°1.

Elle a récemment sorti le deuxième intitulé Eilish N°2. S’adressant à Harper’s Bazaar à propos de l’inspiration derrière la fragrance, elle a déclaré: «Les choses auxquelles je pensais pour celui-ci étaient la pluie, l’eau et une sorte de monde argenté, métallique et sombre. Je voulais juste de la pluie et de l’eau, mais aussi des gouttes et de la brume – tout ce qui ressemblait à quelque chose d’humide, essentiellement.»

Et d’ajouter: «J’ai eu beaucoup d’inspiration dans des endroits sombres et abyssaux, et c’est ce que j’ai vu dans ma tête. J’ai aussi beaucoup aimé l’idée du pin, des bois, du poivre et des choses comme ça, qui étaient mes principales inspirations pour Eilish N°2. J’ai toujours eu une carence en fer, et donc quand j’étais plus jeune – et honnêtement encore aujourd’hui – j’aimais beaucoup le goût du métal. Il a ce goût spécifique, presque sucré, mais sombre, froid, et je voulais qu’Eilish N°2 se sente un peu comme d’une manière étrange.»

Décrivant sa deuxième fragrance comme sensuelle et mystérieuse, elle précise que si le parfum est logé dans un buste féminin, comme le premier, cette fois le flacon est noir par opposition à l’or. Parlant du processus de création d’un parfum, la jeune femme de 21 ans a déclaré qu’il était utile d’avoir plus de connaissances la deuxième fois.

«C’était bien de savoir déjà dans quoi je m’embarquais et de savoir ce qui allait arriver, donc j’étais prête pour toutes les choses, toutes les petites étapes au milieu», a-t-elle révélé.