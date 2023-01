David Savard affrontera les Predators

NASHVILLE | Défait à ses cinq derniers matchs, le Canadien obtiendra du renfort à la ligue bleue, ce soir, contre les Predators.

Absent des 13 dernières rencontres en raison d’une blessure au haut du corps, David Savard effectuera un retour au jeu.

« J’avais hâte de revenir, mais je devais prendre le temps qu’il fallait pour bien guérir. Il y a des étapes dans le processus qui ont peut-être été un peu plus longues, mais il y avait toujours de l’amélioration », a indiqué le défenseur.

Au moment de tomber au combat, à la suite du match à Edmonton, le 3 décembre, Savard passait régulièrement près de 24 minutes par match sur la surface de jeu. Il sera intéressant de voir si, après un mois d’inactivité, il sera capable de soutenir une telle charge de travail.

« J’imagine que ça va aller selon l’allure du match. Avec l’équipe qui a passé beaucoup de temps sur la route dernièrement, ça a été difficile d’avoir des pratiques, de retrouver sa forme de match, a mentionné le principal intéressé. Mais je me sens bien. Je n’ai eu aucun problème dans les séances que j’ai faites à Brossard et depuis que j’ai rejoint l’équipe. »

Un blocage mental

Pour faire de la place à Savard, Johnathan Kovacevic sera laissé de côté. En attaque, Anthony Richard sera réinséré dans la formation, après avoir regardé les deux derniers matchs depuis la passerelle.

Joel Armia rejoindra Kovacevic dans les hauteurs du Bridgestone Arena. L’attaquant finlandais est toujours en quête d’un premier but cette saison. Une léthargie qui, de l’avis de son entraîneur-chef, commence à peser lourd sur ses épaules.

« Je crois en Army. Parfois, tu as besoin d’un pas de recul, de regarder le match d’en haut. Ce n’est pas une ligue facile et, parfois, ça prend des résultats», a déclaré Martin St-Louis.

«Il a eu un départ plus lent en raison de sa blessure. Puis, lorsqu’il est entré dans la formation, il n’y avait pas vraiment de chaise stable pour lui, a-t-il poursuivi. Offensivement, il n’a pas produit. Plus tu avances sans produire, plus la pesanteur s’accumule. Et c’est une pesanteur mentale. Il a un petit blocage présentement, on veut essayer de l’aider. »

Samuel Montembeault obtiendra son 13e départ de la saison.