Côte-Nord: le quai de Port-Cartier inutilisable après la tempête

Le quai municipal de Port-Cartier est inutilisable depuis la violente tempête du 23 décembre et le chemin d’accès a été lourdement endommagé par les puissantes vagues.

Un lampadaire a été plié en deux lorsque projeté contre une bitte servant à l’amarrage des navires.

Un imposant tuyau, autrefois utilisé pour une usine de pâte a été déplacé de plusieurs mètres.

Le mur d’enrochement qui protège l’accès au quai municipal a été touché. Le chemin qui le longe a été profondément miné par les eaux sur plusieurs dizaines de mètres. Aucun véhicule ne peut désormais y circuler.

Des sommes importantes devront être investies pour réparer les dégâts.

« Pour ça, on va avoir besoin d’aide du gouvernement du Québec. On va vérifier. Nos gens entrent au travail demain. Ce sera une de nos priorités » a indiqué le maire de Port-Cartier lors d’une visite du site mardi matin.

Le quai municipal de Port-Cartier est peu utilisé en hiver, mais sert à l’occasion de lieu de chargement de ferraille et de résidus forestier. Plusieurs le voyaient aussi accueillir des composantes d’éoliennes en 2024.

«Il faut remettre en état ce quai. On espère que les composantes du projet éolien vont passer par le quai de la Ville», a souligné Alain Thibault.

Une autre source d’inquiétude causée par la tempête est la plage Rochelois. L’eau a presque atteint le niveau de la rue et des résidences situé à proximité. Heureusement, aucun dommage n’a été causé, mais la tempête a ranimé un sentiment d’urgence pour la protection d’infrastructures municipales et de résidences.

«Oui les gens sont inquiets. Ils ont des craintes pour la prochaine tempête. Le sable de la plage a diminué», a constaté Alain Thibault.

Le profil de la dune devant la rue et les résidences a été légèrement modifié. Est-ce que la prochaine tempête aura plus de conséquences? Le maire Alain Thibault ne souhaite plus attendre.

«Dans la nuit du 23 au 24 décembre, je n’ai pas dormi de la nuit. Moi, je pensais aux citoyens qui habitent tout près et j’avais peur d’apprendre le lendemain matin qu’il y avait des gens qui y avaient passé. J’étais inquiet. Ça, ça remet les yeux en face des trous.»

Au cours des dernières années, le maire s’est fortement opposé à la recharge de la plage avec du gravier pour protéger les résidences et infrastructures. Mais puisqu’il s’agit de la seule solution avec laquelle Port-Cartier pourrait obtenir de l’aide financière de Québec, il change son fusil d’épaule.

«Oui, j’ai défendu la plage, mais par contre, un moment donné, il faut être réaliste»

La recharge de la plage est toutefois loin de faire l’unanimité chez les citoyens qui la fréquentent.

«À un moment donné, il va falloir agir, a indiqué Tommy Lucas, un citoyen de Port-Cartier rencontré sur la plage par TVA Nouvelles. Mais il faut des solutions décentes, pas mettre de la petite roche ronde qui roule et qui va se ramasser à la mer et qu’on va marcher dessus.»

Personne ne doute de l’urgence d’agir, mais les solutions à privilégier pour faire face aux tempêtes n’ont pas fini de susciter des débats.