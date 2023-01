De l’entraide entre skieurs acrobatiques

À défaut d’utiliser leur montagne pour l’instant, les jeunes du Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne peuvent au moins vivre leur saison, gracieuseté d’une belle histoire de collaboration avec le club du Massif.

La chute de la gondole en début de saison qui a entraîné la fermeture du Mont-Sainte-Anne a évidemment des répercussions sur les jeunes qui pratiquent leur sport à la station de Beaupré.

S’il y a un temps pour la compétition dans le sport, il y a aussi un temps pour l’entraide. Constatant l’impasse, le Club de ski acrobatique Le Massif a tendu la main à celui du Mont-Sainte-Anne pour lui offrir ses installations.

Depuis le 27 décembre, c’est une cinquantaine d’athlètes de U8 à U16 qui se sont joints aux 32 skieurs acrobatiques de la montagne de Charlevoix.

Photo fournie par Sarah Fallu, Club de ski acrobatique le Massif

« Quand de jeunes athlètes se retrouvent sans montagne, il faut s’entraider. Le sport, c’est un style de vie, tu ne peux pas tout arrêter du jour au lendemain. Ça allait de soi d’aider », a fait valoir la présidente du Club de ski acrobatique Le Massif, Sarah Tremblay.

À l’œuvre pour une piste

L’effort de collaboration s’est rapidement étendu aux parents. Une seule piste de bosses ne répondait plus à la demande et chacun y a mis du sien pour en mettre une autre sur pied.

En temps normal, il faut pratiquement une journée pour le montage d’une telle piste. Quelque 70 parents des deux clubs se sont retroussé les manches : en deux heures, une deuxième ligne de bosses était ajoutée.

« On travaille en commun pour le développement des athlètes et du sport. On ne parle pas ici d’une compétition d’une montagne contre l’autre. On a ajusté les horaires d’entraînement et on a demandé la collaboration des deux groupes de parents pour que ce soit viable », a expliqué Mme Tremblay.

Selon elle, dans ce branle-bas de combat, les jeunes se sont montrés compréhensifs et ouverts.

« Ils se côtoient sur le circuit de compétitions. Ils savent qu’il n’y a pas un club qui est à l’abri d’une montagne qui ferme. Dans ce temps-là, on se donne la main. C’est ça le sport », a résumé Sarah Tremblay.

Parents reconnaissants

De leur côté, les parents du Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne ont tenu à exprimer leur gratitude.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que le club du Massif nous ait accueillis et partagé sa piste. Ce qui est le plus beau, c’est la collaboration des parents dans tout ça », s’est exprimé Marie-Julie Couturier, membre du conseil d’administration.

Pour le moment, personne ne sait quand le Mont-Sainte-Anne pourra rouvrir ses portes. Le Club de ski acrobatique Le Massif se dit prêt à accueillir les jeunes du MSA pour la saison, au besoin.