Denis Shapovalov poursuit sa route à Adélaïde

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au deuxième tour du tournoi d'Adélaïde, en Australie, mardi.

La septième tête de série de ce tournoi ATP 250, a vaincu le joueur australien issu des qualifications Rinky Hijikata en trois manches de 2-6, 6-4, 6-3.

Dans son duel qui a duré deux heures, Shapovalov a claqué sept as, mais a commis la bagatelle de neuf doubles fautes. Par chance, son rival n'a pas fait mieux avec deux as et cinq doubles fautes.

Le représentant de l’unifolié a brisé le service du 162e joueur au monde à quatre reprises en 12 occasions. Il a aussi sauvé cinq des huit balles de bris que s’était offertes son rival.

Shapovalov, 18e athlète masculin sur l’échiquier mondial, à rendez-vous avec le Russe Roman Safiulin. Cer dernier pointe au 88e rang du classement de l’ATP.

L’Ontarien de 23 ans sera toutefois de retour sur le court à Adélaïde dans la soirée, puisqu’il disputera son deuxième affrontement dans le cadre du volet de double de la compétition. En compagnie de l’Américain Sebastian Korda, «Shapo» se mesurera aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.