FTX: l’ex-magnat des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried plaide non coupable de fraude à New York

Le cofondateur et ancien patron de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable mardi des chefs d’accusation de fraude devant un tribunal de New York.

L’ex-milliardaire de 30 ans avait été libéré sous caution le mois dernier après son extradition des Bahamas et son inculpation consécutive à la chute spectaculaire de FTX.