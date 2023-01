[VIDÉO] America’s Got Talent All Stars: «J’ai chanté avec tout mon cœur», confie Jeanick Fournier

«Je suis encore sur l’adrénaline ce matin et suis extrêmement fière», a confié Jeanick Fournier depuis la Floride au lendemain de la diffusion de sa performance à l’émission America’s Got Talent All Stars. Son interprétation de la chanson I’ll Never love Again, originalement chantée par Lady Gaga dans le film A Star is Born, a ébloui les juges et le public, mais n’a pas permis à la chanteuse d’accéder à la seconde ronde du concours télévisé.

«J’ai été envahie de pleurs hier en regardant l’émission avec ma famille et mes amis dans mon salon, a confié Jeanick Fournier ce matin au Journal. Je me suis dit : wow, ça a bien été! C’est de voir la réaction des gens aussi, car sur place j’étais nerveuse et je ne voulais pas penser que l’émission était présentée partout dans le monde. C’est immense! Je ne peux pas être déçue, car combien de gens auraient rêvé être là, à ma place?»

Jeanick Fournier et son gérant, Régis Nadeau, ont dû garder le secret du résultat de la performance de la chanteuse du Saguenay depuis qu’elle s’était rendue filmer l’émission il y a deux mois, à Los Angeles.

«On est très content de sa belle performance, a expliqué son gérant, Régis Nadeau, au Journal. Elle faisait quand même partie des 60 meilleures performances au monde, c’était donc déjà un honneur incroyable qu’elle soit choisie. Jeanick est une personne extraordinaire, toujours joyeuse et dont la voix, comme le disait le juge Howie Mandel lors de l’émission, "est un peu la voix d’un ange". Je suis très fier d’elle.»

Une fierté

Pour la gagnante de Canada’s Got Talent ayant signé avec Universal Music et ayant sorti son premier album éponyme en octobre dernier, l’heure n’est donc pas à la déception, mais bien à la fierté d’avoir pu participer à ce spectacle d’envergure regroupant les gagnants des éditions de l’émission à travers le monde.

La chanteuse de 50 ans vante la grandeur de cette production télévisuelle où elle a été encadrée, coachée, où elle a rencontré des coachs vocaux, des producteurs et des metteurs en scène, et où elle a été traitée, dit-elle, «comme une princesse».

«C’est extraordinaire d’avoir vécu cela et d’avoir cette exposure, a poursuivi l’artiste qui revient de Las Vegas où elle a chanté Never Enough au spectacle d’America’s Got Talent Live à l’hôtel Luxor. C’est magique et touchant! Je suis certaine de retourner à L.A. un jour, je le sens et j’ai toujours dit que je croyais ma petite voix intérieure.»

Photo d'archives, Chantal Poirier

Prochaine étape: le monde!

C’est parce que Jeanick Fournier «fait partie d’une catégorie vraiment exceptionnelle» que son gérant a quitté son travail en hôtellerie et s’est trouvé un associé pour se consacrer entièrement à la carrière de la chanteuse vivant à Chicoutimi. Ceux-ci voient grand pour son artiste qui est prête à conquérir le monde.

«Elle a le potentiel d’aller très loin, a lancé son gérant en assurant qu’une carrière à l’international est un but pour eux. Elle aime aider les gens, elle aime le public, elle se sent comme un poisson dans l’eau dans ce métier. Depuis le mois de mai, c’est un feu roulant, en fait c’est plutôt un tsunami de travail, d’entrevues et de spectacles.»

La chanteuse fait aussi partie des 10 personnalités de l’année 2022 choisie par Isabelle Racicot et son équipe dans l’émission spéciale Les dix de 2022 qui sera diffusée ce soir sur les ondes de Radio-Canada.

«J’ai beaucoup d’amour à partager avec ma voix, d’émotions et de souvenirs à créer et c’est ce que je souhaite transmettre aux gens, a poursuivi la chanteuse en évoquant deux nouveaux albums à venir. J’ai été mise sur terre pour apporter du bonheur aux gens, alors si je peux le faire avec ma voix, je me sens tout à fait à ma place. Sky is the Limit!»