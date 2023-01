Jeremy Renner opéré après son grave accident

Jeremy Renner est sorti du bloc opératoire et reste en soins intensifs après avoir subi « un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques » dans un accident de chasse-neige.

• À lire aussi: L'acteur américain Jeremy Renner se blesse grièvement

L'acteur de Marvel a été transporté à l'hôpital par avion, dimanche (1er jan.), après avoir été impliqué dans un « accident lié aux conditions météorologiques » alors qu'il déneigeait près de son domicile à Reno, dans le Nevada. Ses représentants ont annoncé qu'il était dans un « état critique, mais stable » après avoir été pris en charge par les médecins.

Dans une nouvelle mise à jour lundi soir, le porte-parole de l'acteur de 51 ans a révélé qu'il avait subi deux interventions chirurgicales plus tôt dans la journée. « Jeremy a subi un traumatisme au torse et souffre de blessures orthopédiques, et a été opéré aujourd'hui, ce 2 janvier 2023. Il est revenu du bloc opératoire et reste en soins intensifs dans un état critique mais stable », peut-on lire dans le communiqué.

« La famille de Jeremy voudrait remercier les incroyables médecins et infirmières qui prennent soin de lui, les secouristes de Truckee Meadows Fire and Rescue, le bureau du shérif du comté de Washoe, la maire de la ville de Reno, Hillary Schieve et les familles Carano et Murdock. La famille de Jeremy est profondément touchée par le flot d'amour et de soutien de ses fans », a ajouté son porte-parole.

La police de Washoe a déclaré dans un communiqué avoir « répondu à une blessure traumatique dans la région de Mt Rose Highway à Reno, Nevada », dimanche vers 9 heures du matin. Jeremy Renner était la seule personne impliquée dans l'incident, qui fait l'objet d'une enquête.

Des témoins oculaires ont déclaré à TMZ que l'acteur déblayait la route près de chez lui afin que sa famille puisse sortir après une énorme tempête de neige le soir du Nouvel An, samedi.

Les dispositifs de sécurité de sa déneigeuse personnelle Snowcat auraient lâché et l'engin aurait accidentellement écrasé l'une de ses jambes. Le témoin oculaire a déclaré que le l'acteur a perdu beaucoup de sang, tandis qu'un voisin, qui est médecin, lui a mis un garrot sur la jambe jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Des images obtenues par TMZ ont montré que la déneigeuse était remorquée de la zone de l'accident quelques heures plus tard.