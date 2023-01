Le Canada a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants en 2022

Le Canada a atteint son objectif d’accueillir 431 645 nouveaux résidents permanents, établissant un nouveau record en matière d’immigration.

La nouvelle marque dévoilée mardi par le gouvernement éclipse le précédent record d’un peu plus de 401 000 nouveaux résidents permanents qui avaient été acceptés en 2021.

Il faut remonter à la colonisation de l’Ouest canadien, dans les années précédant la Première Guerre mondiale, pour retrouver une telle effervescence en matière d’immigration avec l’afflux de jusqu’à 400 900 immigrants en 1913. Les arrivées s’étaient ensuite effondrées en 1914 avec le conflit mondial et n’avaient jamais retrouvé leur niveau d’antan avant 2021.

«Les nouveaux arrivants jouent un rôle important pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre, apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux talents à nos collectivités, et enrichir notre société dans son ensemble, a déclaré Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve et j'anticipe une autre année record tandis que nous continuons d'accueillir de nouveaux arrivants.»

Plus de la moitié des nouveaux résidents permanents en 2022, soit un peu plus de 241 000 personnes, sont considérés comme des migrants économiques. Autrement, 105 000 personnes ont été acceptées via le programme de regroupement familial, tandis qu’un peu plus de 76 500 personnes acceptées sont des réfugiés.

Par ailleurs, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a traité environ 5,2 millions de demandes de résidence permanente, de résidence temporaire et de citoyenneté, soit presque le double des demandes examinées en 2021.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active au Canada. Environ 75% de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration, principalement à la catégorie de l'immigration économique.

Rappelons que le gouvernement Trudeau entend continuer à établir des records en accueillant 447 055 résidents permanents en 2023 et 451 000 en 2024.

D'ici 2036, les immigrants devraient représenter jusqu'à 30 % de la population canadienne. Lors du recensement de 2021, près de 25 % de la population a déclaré être issus de l’immigration ou avoir le statut de résident permanent. Il s’agit de «la proportion la plus élevée depuis la Confédération et la plus élevée parmi les pays du G7», a rappelé Ottawa.