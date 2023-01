Arrêt cardiaque: les chances de survie de Damar Hamlin sont bonnes, estime un expert

Le petit monde du football retient toujours son souffle dans l’attente de nouvelles sur l’état de santé du maraudeur des Bills Damar Hamlin, victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain lundi soir. Même s’il repose toujours à l’hôpital dans un état critique, il y a lieu d’être optimiste, selon un intervenant en soins d’urgence en milieu sportif.

La scène inquiétante survenue en plein premier quart du duel attendu entre les Bills et les Bengals à Cincinnati a marqué non seulement la NFL, mais a aussi fait réagir des intervenants médicaux de tous les horizons sur les différents réseaux sociaux.

Marc-Antoine Doré est un habitué des interventions d’urgence, lui qui porte plusieurs chapeaux.

Thérapeute du sport agréé, ainsi que chargé de projet à l’UQTR en thérapie du sport et soins d’urgence avancés en milieu sportif, il croit que les chances de survie de Hamlin sont bonnes puisqu’il a été pris en charge et réanimé rapidement.

«Le fait qu’il y ait eu un retour de pouls sur le terrain, c’est de loin la meilleure nouvelle. Les gens qui sont réanimés le sont normalement à l’intérieur des trois premiers chocs, donc en dedans de six minutes. On parle ici de neuf minutes, ce qui n’est pas loin de la norme.

«Il s’agit d’un jeune homme en santé, qui a une bonne oxygénation. Son système énergétique et son métabolisme fonctionnent bien. Est-ce qu’il y aura des conséquences? C’est dur à dire, mais j’aurais tendance à dire que non. Ils l’ont aussi intubé sur le terrain, ce qui aide à oxygéner le cerveau. Je suis optimiste à première vue», a-t-il affirmé en entrevue au Journal.

Possible commotion cardiaque

Lundi soir, plusieurs intervenants médicaux ont évoqué une possible commotion cardiaque, soit une arythmie qui interrompt la circulation du sang vers le cerveau, entraînant du même coup un manque d’oxygène.

C’est une hypothèse qui semble plausible dans le cas du joueur de 24 ans, pour Marc-Antoine Doré.

«Ça semble la cause la plus probable, même si normalement, ça se déclenche plus jeune. Il ne cadre pas dans le profil type d’une commotion cardiaque, car la moyenne d’âge selon les études aux États-Unis, c’est 15 ans et il y en a très peu passé 20 ans. Il a été repêché il n’y a pas longtemps et il a donc dû passer tous les tests cardiaques, mais ces tests ne peuvent pas tout détecter», a-t-il rappelé.

Si c’est bien le cas et que l’information qui circule se confirme, il y a lieu d’être en confiance.

«Normalement, les pronostics sont très bons. Un arrêt cardiaque dans la population en général, les chances de survie sont entre 8 et 12%. En médecine sportive, le taux varie de 40 à 100%, dépendant des événements. L’intervention des thérapeutes est arrivée en moins d’une minute. La RCR a été faite sur place, l’ambulance est arrivée en dedans de quatre minutes. Si c’est vraiment une commotion cardiaque et qu’il a été réanimé sur le terrain, son pronostic est très bon», a-t-il expliqué.

Pas de lien avec le football

M. Doré est également instructeur de premiers répondants sportifs depuis des années et il siège sur le comité en charge de revoir la formation de secourisme en football au Québec pour la saison 2023.

Il est impliqué depuis des années dans le milieu et assure qu’il ne faut tracer aucun lien entre la nature violente des contacts au football et l’incident survenu lundi.

«Je collabore depuis neuf ans à la formation de secourisme en football au Québec et je n’ai jamais entendu parler d’un arrêt cardiaque au football. Dans les statistiques américaines, on parle d’une trentaine de cas annuellement à travers tous les États-Unis. Ça reste un chiffre infiniment petit et lié à des conditions préexistantes.

«Il n’y a pas de lien à faire entre la violence au football et l’arrêt cardiaque survenu hier (lundi). Il y a plus de commotions cardiaques au baseball qu’au football. Ça arrive aussi beaucoup plus souvent dans les sports comme le karaté, le hockey et le soccer», a-t-il assuré.

Malgré son infinie malchance lors de sa collision avec le receveur des Bengals Tee Higgins, Damar Hamlin a vécu cet événement choc dans l’un des meilleurs endroits possibles, avec une bonne prise en charge médicale.

«Je suis premier répondant à Montréal et quand on m’appelle via le 911 pour un arrêt cardiaque, mon temps de réponse est de quatre à six minutes. Quand je suis thérapeute du sport, j’arrive en moins de 15 secondes sur le terrain. On n’est même pas dans le même registre. J’ai mon défibrillateur sur les lignes de côté. Mettre un défibrillateur en plus de deux minutes en milieu sportif, c’est un échec. Dans la rue, c’est une grande réussite», a fait valoir M. Doré.