L’inoubliable crise du verglas

Cette semaine marque les 25 ans des débuts de la crise du verglas. Une des pires catastrophes naturelles de l’histoire du Québec. Quiconque l’a subie ne l’oubliera jamais.

Le 5 janvier 1998, une pluie verglaçante massive commence à recouvrir des régions entières, dont la métropole et la Montérégie.

Parce qu’ils gisent en surface du sol au lieu d’être souterrains, des milliers de kilomètres de lignes électriques d’Hydro--Québec sont fracassés.

Un millier de pylônes s’effondrent comme de vulgaires châteaux de cartes. Le paysage est apocalyptique.

Photo d’archives, Le Journal de Montréal

Des millions de Québécois, certains pendant des jours et d'autres des semaines, sont privés de courant et de chauffage.

La crise est telle que l’armée est appelée en renfort. Des centres d’hébergement sont installés en urgence.

Plus d’un mois plus tard, des dizaines de personnes auront perdu la vie. Les dégâts matériaux se compteront en milliards de dollars.

Pour les personnes plus vulnérables et isolées, c’est le désastre. Dans les hôpitaux, des familles au chevet de leur être aimé doivent braver en plus la tempête de glace et des trottoirs impraticables.

En ville et en campagne, des milliers d’animaux périssent de froid ou doivent être euthanasiés par des fermiers en détresse.

La crise de toutes les crises

Les nuits sont invivables. Dans le froid et la noirceur opaque, le bruit des arbres se cassant sous le poids d’épaisses couches de glace est infernal. C’est un son de fin du monde.

Pour le patron d’Hydro-Québec, André Caillé, c’est la crise de toutes les crises. Idem pour le premier ministre, Lucien Bouchard.

La réalité est que personne au Québec, pourtant un pays de froid et de glace, n’est préparé à une catastrophe d’une telle envergure.

Pour informer les Québécois, mais avant tout pour les rassurer, une formule très ciblée de communication politique est donc née.

Flanqués du ministre de la Sécurité publique, Pierre Bélanger, Lucien Bouchard et un André Caillé toujours vêtu de son col roulé à l’effigie d’Hydro-Québec, tiennent une conférence de presse quotidienne.

L’objectif est de dire aux Québécois qu’ils peuvent compter sur un leadership fort pour les soutenir.

Appel à la solidarité

Lucien Bouchard lance même un appel à la solidarité en demandant à ceux qui ont du courant d’accueillir ceux qui n’en ont pas.

Photo d’archives, Le Journal de Montréal

Ma grande amie, Sophie, l’entend. Ayant du courant, avec son mari et sa fille, elle m’invite à habiter chez eux le temps que ça passe.

De son grand cœur, elle le fait même si elle a un cancer terminal. Je refuse pour ne pas ajouter à son fardeau, mais je n’oublierai jamais l’extrême générosité de son geste.

Partout, des mains se tendent vers les autres pendant que les équipes d’H-Q s’affairent jour et nuit à travailler dans les pires conditions.

Dans la tempête, les Québécois apprennent aussi à connaître Steve Flanagan. Porte-parole d’Hydro-Québec, il se révèlera être un des meilleurs communicateurs de sa génération.

Pour éviter la panique, ces messieurs ne diront cependant pas tout. On apprendra plus tard qu’à Montréal, on avait même frôlé la rupture de distribution d’eau potable. Ce qui aurait forcé l’évacuation de la ville entière.

Depuis, en temps de crise, cette même formule d’une communication politique soutenue et hyper personnalisée fera bien évidemment école. J’y reviendrai demain en chronique.

