Rien ne va plus pour le Canadien

La patience de Martin St-Louis a une fois de plus été mise à l’épreuve, mardi à Nashville. Le Canadien de Montréal a conclu un difficile voyage de sept parties avec une défaite de 6 à 3 face aux Predators.

Comme c’est souvent le cas récemment, le Tricolore a flanché rapidement dans le match. Les favoris locaux ont marqué deux fois lors des six premières minutes de jeu, et le sort était joué.

Après un bon départ à Tempe et à Denver, le Canadien a perdu les cinq matchs suivants, de sorte qu’il a conclu ce toujours difficile voyage du temps des fêtes avec une fiche de 1-5-1. Il a par ailleurs concédé 22 buts au cours des trois dernières escales.

Difficile pour Barron

Si la première période a une fois de plus été difficile, le Canadien a cette fois été victime de quelques bonds défavorables. Le premier but a été le résultat d’une déviation assez élevée de Cody Glass, et le troisième, accordé à Mattias Ekholm, de celle du défenseur Justin Barron, contre son propre clan.

Barron avait auparavant été l’auteur d’un revirement en zone neutre qui a permis aux «Preds» de se lancer à l’attaque à deux contre un. Colton Sissons a profité d’une superbe passe soulevée de Filip Forsberg pour tromper la vigilance de Samuel Montembeault, qui a finalement effectué 28 arrêts dans cette rencontre.

Cole Caufield et Josh Anderson ont tous les deux touché la cible par la suite, mais les Predators se sont rapidement remis en marche pour mettre le match hors de la portée du Canadien. Thomas Novak, Roman Josi et Matt Duchene ont été les autres buteurs des gagnants tandis que Nino Niederreiter a récolté trois aides.

Juuse Saros a quant à lui repoussé 24 des 27 tirs dirigés vers lui, étant également déjoué par Brendan Gallagher.

En bref

Anthony Richard effectuait un retour dans la formation remplaçant Joel Armia. Il a récolté sa toute première mention d’aide en carrière, lui qui compte deux points en cinq parties cette saison.

David Savard effectuait quant à lui un retour au jeu après avoir raté les 13 derniers matchs de l’équipe. Il a été l’un des trois seuls joueurs du club à terminer le match avec un différentiel de +1, lui qui a passé 22 min 30 s sur la glace.

Caufield a donné la frousse à bien des partisans du Bleu-Blanc-Rouge lorsqu’il a retraité au vestiaire endolori, en deuxième période, mais il est rapidement revenu au jeu par la suite.

Le Canadien retrouvera le Centre Bell jeudi pour accueillir les Rangers de New York.