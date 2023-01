Mondial junior: Lane Hutson l'illusionniste

HALIFAX | On n’a pas d’information exclusive à ce sujet mais, à la lumière de ce que ses coéquipiers et l’entraineur-chef de l’équipe américaine Rand Pecknold, c’est à se demander si le surnom de l’espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson n’est pas « l’illusionniste ».

Le choix du deuxième ronde du Tricolore a continué sur sa lancée, après un début de saison exceptionnel avec l’Université de Boston dans la NCAA, lors duquel il a récolté 18 points à ses 16 premiers matchs en carrière dans le circuit universitaire américain.

Utilisé un peu plus de 15 minutes par rencontre lors des cinq premiers matchs de son équipe au Mondial junior, il compte jusqu’ici trois points dont un but.

Mais c’est surtout sa capacité à tromper l’adversaire, à créer l’illusion qu’il prendra une décision, par ses habiletés de patineur ou sa vision de jeu, pour finalement faire complètement autre chose, qui saute aux yeux de ceux qui le côtoient à tous les jours depuis le début de la compétition.

« C’est un joueur d’élite, qui possède une intelligence hockey d’élite. Sa capacité à tromper l’adversaire est complètement folle et c’est un aspect de son jeu qui est très présent. En plus, il a été vraiment bon pour défendre jusqu’ici. Je suis vraiment content de son jeu », mentionnait l’entraineur Pecknold, hier.

Défenseur offensif, Hutson doit se partager les missions en attaque avec le capitaine de l’équipe américaine, Luke Hughes. C’est ce dernier qui patrouille la ligne bleue sur la première vague d’avantage numérique, alors qu’Hutson obtient les responsabilités sur la seconde unité.

« Il est toujours en mesure de tromper l’adversaire. Il est très bon avec la rondelle et il prend de bonnes décisions avec celle-ci. Il a été une part importante des succès de l’équipe jusqu’ici », ajoutait Hughes, le quatrième choix au total du repêchage de 2021 par les Devils du New Jersey.

En confiance

L’entraineur américain Pecknold n’a d’ailleurs pas demandé à Hutson de se dénaturer lors de ce tournoi.

« À part pour le fait que le système est un peu différent, je n’ai rien changé dans mon jeu. Quand tu sautes sur la glace, tu joues ton style. [...] J’ai gagné en confiance tout au long de ce tournoi et je pense que j’ai été de meilleur en meilleur au fur et à mesure que la compétition a avancé. C’est cool de jouer avec et contre d’aussi bons joueurs. »

Prêt pour le défi

Hutson, Hughes, ainsi que toute la brigade défensive des Américains auront maintenant la lourde tâche de contrer la puissante attaque canadienne menée par Connor Bedard, lors de la demi-finale de ce soir.

« Il faut limiter l’espace qu’on leur donne sur la patinoire. Il faut les respecter, ils ont de très bons joueurs. Mais il faut aussi jouer à notre manière et respecter notre plan de match », estime Hutson.